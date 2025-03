Nguyên lãnh đạo công ty đi tù vì gây thất thoát 554 tỷ đồng

Khởi tố hung thủ sát hại người phụ nữ lượm ve chai ở Ninh Thuận

0

Công an Ninh Thuận cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Võ Duy Tuấn (23 tuổi, ngụ phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra tội giết người.