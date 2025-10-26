Nhà vô địch quyền Anh đòi ly hôn sau khi vợ bị người lạ đấm

Thoát chết sau một vụ tấn công ở Australia, ngày 21/10, Châu Nhuận Kỳ (võ sĩ quyền Anh người Trung Quốc) bất ngờ thông báo muốn ly hôn vì không bảo vệ được vợ mình.

Châu Nhuận Kỳ cho biết vợ đã bỏ công việc ở Trung Quốc, chuyển đến Australia để hỗ trợ sự nghiệp quyền Anh của chồng, nhưng anh lại không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu.

"Nếu không thể đảm bảo sự an toàn cho vợ, tôi thành công còn có ý nghĩa gì?", SCMP trích lời nam võ sĩ.

Tay đấm xứ tỷ dân mô tả vợ anh là một người dũng cảm, từng ngăn chặn ba thiếu niên gây rối trong một trung tâm mua sắm. "Tôi không xứng đáng làm chồng. Tôi đã quyết định ly hôn để cô ấy có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn", anh nói thêm.

Người vợ vẫn giữ im lặng trước thông tin ly hôn từ phía chồng.

Nam võ sĩ bị đâm vào đầu bằng một vật sắc nhọn. Ảnh: Weibo.

Bên dưới video, một người theo dõi trực tuyến nhận xét: "Nếu Nhuận Kỳ ly hôn chỉ vì cảm giác tội lỗi, điều đó không cần thiết. Anh nên làm việc chăm chỉ và mang lại cho vợ một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải chạy trốn".

Một người khác cho rằng quyết định ly hôn có thể xuất phát từ người vợ vì cô đã phải chịu chấn thương nghiêm trọng, sau vụ tấn công.

Số khác lên tiếng bênh vực: "Là một võ sĩ chuyên nghiệp, Nhuận Kỳ biết rằng việc chống trả có thể dẫn đến hậu quả chết người. Anh đã bảo vệ vợ mình trong giới hạn luật pháp và cô vợ đã ngăn anh để bảo vệ sự nghiệp. Cả hai đều làm điều đúng đắn".

Trước đó, ngày 14/10, Châu Nhuận Kỳ tiết lộ anh và vợ bị nhóm người lạ tấn công trên chuyến xe buýt ở New South Wales (tiểu bang đông dân nhất Australia).

Nhuận Kỳ và vợ tại một bữa tiệc Giáng sinh năm 2024. Ảnh: runqizhou0526/Instagram.

Theo lời kể của Nhuận Kỳ, một người phụ nữ bắt đầu buông lời miệt thị chủng tộc cặp đôi. Không thể nhịn, vợ anh lên tiếng và bị người này cùng hai người đàn ông khác xông vào đánh.

Nhuận Kỳ cố gắng che chắn cho vợ dẫn đến bị đâm vào đầu bằng một vật sắc nhọn. Cùng lúc đó, vợ anh bị nhóm người túm tóc, lôi ra khỏi xe buýt. Những kẻ tấn công đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến.

Trong cơn giận dữ, anh cố gắng đuổi theo nhưng người vợ can ngăn. Nam võ sĩ bất tỉnh trên đường đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn động ở vùng đầu. Người vợ bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể kèm chấn thương tâm lý.

Sau khi vụ tấn công được công khai trên mạng, một số người dùng buông lời chỉ trích Châu Nhuận Kỳ vì để vợ mình bị thương.

"Anh đã luyện tập quyền Anh cả đời nhưng lại không sử dụng môn võ trong trường hợp cấp bách", một người bình luận. Nam võ sĩ 25 tuổi đáp: "Tôi muốn chống trả nhưng vợ ngăn lại vì lo sợ sự cố có thể làm hỏng sự nghiệp của tôi".

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm. Ở Australia, những người bị kết tội hành hung gây thương tích có thể phải đối mặt với án tù 5 năm.

Về phần Nhuận Kỳ, anh đã bỏ lỡ một buổi họp báo và thông báo rút lui khỏi trận đấu sắp tới, sau chấn thương từ vụ xô xát. Năm 2023, anh giành đai WBC (Hội đồng quyền Anh thế giới) châu Á ở hạng cân Siêu ruồi (super flyweight, dành cho các võ sĩ có trọng lượng 52 kg). Cú knock-out đối thủ ở Thái Lan giúp anh trở thành võ sĩ châu Á đầu tiên người Trung Quốc lên ngôi vô địch giải đấu này ở độ tuổi 23.

Võ sĩ quyền Anh đeo đai vô địch WBC châu Á 2023. Ảnh: Weibo.