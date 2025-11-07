Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đưa 'Nhật ký của mẹ' ra quốc tế nhờ tiếng Anh

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ việc thành thạo tiếng Anh giúp anh tiếp cận với những nguồn tri thức chuyên sâu và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BTC.

Nội dung trên được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ tại buổi thảo luận thuộc khuôn khổ chương trình ra mắt học bổng giáo dục S80 International Education Scholarship, được tổ chức vào chiều 6/11 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết ngay từ khi còn nhỏ, mẹ của anh đã chỉ cho các con thấy tầm quan trọng của tiếng Anh. Bà sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn cho con học ngoại ngữ bởi tin rằng nếu không có tiếng Anh, các con sẽ khó vươn xa.

Nhờ đó, sau 6 tháng, trình độ tiếng Anh của anh vượt trội so với bạn bè. Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 cũng giúp anh đỗ vào THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Ngoài ra, việc thành thạo tiếng Anh giúp anh tiếp cận với những nguồn tri thức chuyên sâu và mở ra nhiều cơ hội sau đó.

Nếu không hiểu tiếng Anh, nhạc sĩ cho biết anh có thể đã bỏ qua email từ Trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica (Đức), đơn vị xin phép sử dụng ca khúc Nhật ký của mẹ cho một chương trình khiêu vũ. Họ hỏi về bản quyền, thanh toán cũng như cách liên lạc . Nhờ đọc hiểu và phản hồi kịp thời, ca khúc đã được phổ biến tới khán giả quốc tế.

Từ trải nghiệm của bản thân, Nguyễn Văn Chung áp dụng cách dạy tương tự từ mẹ mình cho con: “Con có thể chọn bất kỳ ngành học nào, nhưng nhất định phải giỏi tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác”.

Không chỉ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tiếng Anh đã được xác định là một yếu tố quan trọng trong công cuộc phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Để thực hiện mục tiêu này, cuối tháng 10/2025, Chính phủ cũng đã công bố Đề án "Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Bà Nguyễn Thúy Hồng cho rằng Nghị quyết 71 đã tạo ra tác động mạnh mẽ trong phương pháp dạy và học tiếng Anh. Ảnh: BTC.

Cũng chia sẻ tại buổi thảo luận, bà Nguyễn Thúy Hồng, nguyên Phó cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT, nhìn nhận tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng đối với năng lực hội nhập của học sinh và sinh viên.

Theo bà, Nghị quyết 71 đã tạo ra tác động mạnh mẽ trong phương pháp dạy và học tiếng Anh. Thay đổi không chỉ diễn ra ở cách giảng dạy, cách học, mà còn ở toàn bộ hệ sinh thái giáo dục hỗ trợ việc học tiếng Anh.

Mục tiêu giáo dục tiếng Anh trong giai đoạn mới là hướng tới việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Tăng cường cả số lượng và chất lượng các môn học có liên quan đến tiếng Anh.

"Quan trọng hơn là tạo ra môi trường giao tiếp tiếng Anh thực tế, để học sinh không chỉ học trong sách, mà được sử dụng trong đời sống học đường", bà Hồng nhấn mạnh.

Vị này đề xuất phải đổi mới trong kiểm tra và đánh giá, chuyển từ mô hình đánh giá ghi nhớ sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và khảo thí. Theo bà Hồng, việc đánh giá theo phương pháp mới sẽ phản ánh rõ hơn khả năng giao tiếp và vận dụng tiếng Anh trong thực tế.