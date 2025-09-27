Nhan sắc gây chú ý của nữ VĐV padel số 2 thế giới

Ở tuổi 17, Brea đưa ra quyết định táo bạo, rời Argentina để đến Tây Ban Nha, trung tâm phát triển padel thời điểm đó. Khi ấy, môn thể thao này vẫn còn khá xa lạ và chỉ một số ít tay vợt đủ khả năng sống trọn vẹn bằng nghề. “Tôi thường xuyên bị hỏi padel là gì, chơi thế nào. Giờ đây bạn bè tôi đều xem giải hàng tuần, và việc họ cổ vũ tôi chính là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp”, Brea từng chia sẻ với ESPN.