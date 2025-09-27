Nhan sắc gây chú ý của nữ VĐV padel số 2 thế giới

Sinh năm 1999 tại Buenos Aires (Argentina), Delfina Brea Senesi đang được xem là một trong những tay vợt nữ sáng giá bậc nhất trong giới padel. Cô bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2017, sau khi được cha mình, HLV Nito Brea, dìu dắt tiếp cận bộ môn từ sớm.
Ở tuổi 17, Brea đưa ra quyết định táo bạo, rời Argentina để đến Tây Ban Nha, trung tâm phát triển padel thời điểm đó. Khi ấy, môn thể thao này vẫn còn khá xa lạ và chỉ một số ít tay vợt đủ khả năng sống trọn vẹn bằng nghề. “Tôi thường xuyên bị hỏi padel là gì, chơi thế nào. Giờ đây bạn bè tôi đều xem giải hàng tuần, và việc họ cổ vũ tôi chính là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp”, Brea từng chia sẻ với ESPN.
Theo Liên đoàn Pádel Quốc tế (FIP), Brea hiện xếp hạng số 2 với 15.570 điểm, đồng thời trở thành một trong hai đại diện Argentina góp mặt trong Top 8 tại Major Qatar. Thành công này không chỉ đưa cô đến gần hơn với các danh hiệu, mà còn mở ra cơ hội gặp gỡ thần tượng như Sergio “Kun” Agüero hay huyền thoại hockey Luciana Aymar.
Trước đây, Brea là đồng đội ăn ý cùng Bea González, bộ đôi nhiều lần tạo áp lực cho cặp số 1 thế giới Ariana Sánchez - Paula Josemaría. Tuy nhiên, sau chuỗi chấn thương của González, Brea quyết định thay đổi, bắt tay cùng Gemma Triay từ cuối năm 2024. Sự lựa chọn này nhanh chóng mang lại quả ngọt. Tháng 8/2025, đôi Triay - Brea chính thức leo lên vị trí số 1 thế giới sau chiến thắng tại trận chung kết Tarragona P1, vượt qua chính Sánchez - Josemaría.
Theo Padel Magazine, trong mùa giải 2024, Brea kiếm được khoảng 185.471 euro (khoảng 220.000 USD) từ các giải Premier Padel. Chỉ tính đến giữa năm 2025, con số này đã đạt 182.806 euro (215.000 USD).
Trên sân, Brea được đánh giá cao nhờ khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa phòng thủ và tấn công. Những cú volley sâu cùng cú “víbora” (cú đâm xiên đặc trưng trong padel) trở thành vũ khí lợi hại giúp cô duy trì lợi thế trước đối thủ.
Dù thừa nhận có những ngày mệt mỏi sau những chuyến di chuyển dài, Brea vẫn coi việc thi đấu là trách nhiệm nghề nghiệp. “Tôi coi đây là công việc của mình và phải làm tròn trách nhiệm như bất cứ ai trong văn phòng. Có những ngày không thể lựa chọn, chỉ còn cách bước vào sân và hoàn thành”, tay vợt trẻ chia sẻ.
Ngoài tài năng, Delfi Brea còn được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình sáng sủa, thân thiện. Trên sân, tay vợt 26 tuổi thường xuất hiện với kiểu tóc búi cao gọn gàng, kết hợp phụ kiện tối giản như bông tai nhỏ hay dây chuyền mảnh. Nụ cười rạng rỡ giúp cô nhanh chóng trở thành “gương mặt thương hiệu” cho nhiều nhãn hàng, như thương hiệu dụng cụ - trang phục padel Bullpadel, thương hiệu mỹ phẩm Sensilis.
Trang Instagram của Brea hiện có hơn 310.000 người theo dõi, cô thường xuyên đăng tải khoảnh khắc luyện tập, thi đấu và đôi khi là đời sống thường nhật. Sự hiện diện tích cực trên mạng xã hội góp phần đưa hình ảnh của cô lan tỏa mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong giới trẻ Argentina.
Ngoài padel, Brea cũng tích cực tham gia nhiều môn thể thao khác để duy trì thể lực và kết nối với bạn bè. Golf và tennis là hai bộ môn được Gen Z chọn để thư giãn sau những chuyến thi đấu căng thẳng.
Được xem như hình mẫu của nhiều tay vợt trẻ, Brea ý thức rõ trách nhiệm của mình. “Tôi là tấm gương cho thế hệ tiếp theo, vì vậy cần trở thành một tay vợt giỏi hơn, một người truyền cảm hứng tốt hơn. Với tôi, đó là đặc ân và cũng là động lực để tiếp tục tiến xa”, cô chia sẻ.
