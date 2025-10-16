Nhân viên tòa nhà chọc trời leo cầu thang hơn 100 tầng vì cúp điện

Ngày 15/10, sau sự cố mất điện, những người làm việc tại tòa nhà The Exchange 106 (Malaysia) trải qua “bài tập thể lực” bất đắc dĩ khi phải leo thang bộ để sơ tán khỏi tòa nhà.

"Ngày tập chân" ngoài ý muốn của dân văn phòng. Ảnh: Brian Lee/Facebook

Trong một video đăng trên Facebook, có thể thấy, nhiều người đang nối đuôi nhau đi xuống cầu thang của tòa nhà cao thứ tư tại Malaysia. Một số người còn mang theo đèn pin để soi đường. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người đùa rằng sự cố này hóa ra lại trở thành "ngày tập chân" ngoài ý muốn của dân văn phòng.

Theo danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới do tổ chức phi lợi nhuận Council on Vertical Urbanism (Mỹ) công bố, The Exchange 106 hiện xếp thứ 23 toàn cầu, với chiều cao 445 m. Trang web chính thức của tòa nhà cũng mô tả công trình 106 tầng này là “ngọn hải đăng có thể nhìn thấy từ xa nhiều dặm, biểu tượng cho một quốc gia đang vươn lên”.

Truyền thông Malaysia cho biết sự cố mất điện ngày 15/10 đã làm gián đoạn hoạt động nhiều khu vực thuộc thung lũng Klang và Johor Bahru trong buổi chiều cùng ngày. Bên cạnh The Exchange 106, các trung tâm thương mại nổi tiếng như Mid Valley Megamall và Pavilion Damansara ở Kuala Lumpur cũng bị ảnh hưởng

Theo thông tin từ công ty điện quốc gia Tenaga Nasional Berhad, điện đã được khôi phục hoàn toàn vào lúc 17h54 ngày 15/10. Nguyên nhân của sự cố được xác định là do sét đánh vào một nhà máy điện ở bang Melaka.