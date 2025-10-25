Nhiều bệnh viện, bác sĩ ở TP.HCM 'cảnh báo nóng'

Liên tiếp nhiều bác sĩ và bệnh viện tại TP.HCM bị mạo danh để trục lợi, từ quảng cáo thuốc sinh lý đến tuyển dụng giả, khiến các cơ sở y tế phải phát cảnh báo khẩn.

Bệnh viện Nhi đồng 1 phát đi thông báo bị giả mạo. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), vừa lên tiếng cảnh báo về việc bị mạo danh hình ảnh và thông tin cá nhân nhằm quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng điều trị yếu sinh lý và tăng kích thước “cậu nhỏ”.

Theo bác sĩ Tân, trong những ngày gần đây nhận được phản ánh từ người bệnh về hai trường hợp giả mạo nghiêm trọng, có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.

Trường hợp thứ nhất, một số website, trong đó có thuoctotgiasi.com, đăng quảng cáo cho “Phòng khám Nam khoa Khang Trí”, nơi bác sĩ cộng tác chuyên môn. Tuy nhiên, các trang này tự ý đổi tên ông thành “Bác sĩ Vũ Lê Tân”, sử dụng hình ảnh, tiểu sử nghề nghiệp và mô tả sai lệch để tăng độ tin cậy cho quảng cáo.

Trang website giả mạo, lấy thông tin của bác sĩ Tân để lừa đảo. Ảnh: BSCC.

Trang web còn giới thiệu “Bác sĩ Vũ Lê Tân” là chuyên gia Nam khoa - Tiết niệu có hơn 15 năm kinh nghiệm, “từng điều trị thành công hàng nghìn ca bệnh” và liệt kê nhiều dịch vụ như khám yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, vô sinh - hiếm muộn nam giới…

Trường hợp thứ hai, một tài khoản Facebook có tên “Bác sĩ Quang Phú” đã lấy địa chỉ của bác sĩ Lê Vũ Tân để tạo lòng tin, sau đó rao bán loại thuốc tên Maxzex với công dụng “tăng kích thước dương vật và cải thiện sinh lý nam”.

Người này hướng dẫn khách hàng đặt mua qua tin nhắn, liệt kê giá cụ thể: 1 chai 790.000 đồng, “tăng chiều dài thêm 2 cm”; 2 chai 1.140.000 đồng, “tăng 3-5 cm”; 3 chai 1.590.000 đồng, “tăng 4-6 cm, tặng gel Titan của Nga”.

Các nội dung này không có căn cứ khoa học, vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe và có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng.

"Tôi hoàn toàn không bán hay phân phối bất kỳ loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng nào liên quan đến sinh lý nam. Mọi thông tin quảng cáo mang tên tôi trên mạng xã hội là giả mạo", bác sĩ Lê Vũ Tân khẳng định.

Bác sĩ Tân khuyến cáo người dân không tin vào các quảng cáo “thần dược”, “tăng kích thước” trên mạng, đồng thời chỉ nên khám, tư vấn và mua thuốc tại các cơ sở y tế uy tín, được cấp phép hoạt động.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM cũng liên tục phát cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo mới.

Trang fanpage giả mạo Bệnh viện Nhi đồng 1 tuyển dụng nhân sự. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết gần đây đã xuất hiện đối tượng giả mạo bộ phận nhân sự của bệnh viện để lừa đảo người tìm việc. Trên fanpage giả mạo có cả logo và tên “Bệnh viện Nhi đồng 1” cùng hàng nghìn lượt theo dõi, các đối tượng đăng tin tuyển dụng hàng loạt vị trí như điều dưỡng, kế toán viên, thư ký y khoa, dược sĩ, thậm chí cả trưởng phòng nhân sự.

Bài đăng còn yêu cầu người xem tải ứng dụng có tên “Nội Bộ Zoom…”, đăng ký tài khoản và gửi hồ sơ qua email lạ để “sơ tuyển trực tuyến”.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết xuất hiện hàng loạt fanpage, tài khoản giả mạo tên và hình ảnh bệnh viện để kêu gọi quyên góp, hỗ trợ bệnh nhi nghèo, thậm chí cắt ghép video, sử dụng logo chính thức khiến người dân dễ nhầm là kênh thật.

Đại diện hai bệnh viện khẳng định không thực hiện tuyển dụng, kêu gọi từ thiện hay quảng cáo sản phẩm qua mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin qua website chính thức và báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu mạo danh.