Nhiều nước khuyến cáo an toàn du lịch Hàn Quốc

Chính phủ nhiều nước như Trung Quốc, Australia, Mỹ, Canada, Anh... đưa ra khuyến cáo công dân không tham gia vào các hoạt động chính trị khi đến Hàn Quốc du lịch thời gian này.

Đại sứ quán (ĐSQ) Trung Quốc tại Seoul nhắc nhở công dân nước này tránh xa các hoạt động chính trị tại Hàn Quốc sau khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình trong nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol bị thất bại.

Theo luật nhập cư của Hàn Quốc, người nước ngoài bị cấm tham gia vào các hoạt động chính trị tại quốc gia này, bất kể tình trạng thị thực của họ, với một số miễn trừ được xác định theo pháp luật. ĐSQ cho biết công dân có thể bị trục xuất nếu vi phạm những điều kiện này, SCMP đưa tin.

Bên cạnh đó, ĐSQ Trung Quốc còn kêu gọi công dân đang sinh sống hoặc tham quan tại Hàn Quốc phải nắm rõ luật pháp địa phương, tăng cường các biện pháp an toàn để tự bảo vệ tốt hơn.

"Công dân Trung Quốc đang sinh sống hoặc đến thăm Hàn Quốc nên tránh xa các cuộc biểu tình chính trị địa phương và những nơi đông người. Không phát biểu chính trị công khai, chú ý đến việc kiểm soát giao thông do các cuộc biểu tình gây ra và đảm bảo an toàn cá nhân và an toàn khi đi lại", ĐSQ cho biết trong một bài viết trên mạng xã hội.

Các cuộc biểu tình quy mô hàng nghìn người tại những công trình, điểm đến du lịch, ảnh hưởng đến lịch trình tham quan của du khách đến Hàn Quốc thời điểm này. Ảnh: Kim Soo-hyeon/Reuters.

Hàn Quốc là một trong những địa điểm du lịch phổ biến nhất đối với khách du lịch Trung Quốc do vị trí địa lý gần gũi và 2 nước có mối quan hệ văn hóa mạnh mẽ. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc đón 2,2 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, vượt qua cả năm 2023 với chỉ hơn 2 triệu lượt.

Tương tự, vào đầu tháng 12/2024, một số chính phủ gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore, Bỉ, Australia... cũng ban hành các khuyến cáo dành cho du khách khi đến Hàn Quốc du lịch, theo TTW.

Chính phủ Mỹ khuyên công dân và du khách đang ở Hàn Quốc nên tránh xa các khu vực diễn ra biểu tình hoặc tuần hành, thận trọng khi đứng gần đám đông tụ tập, biểu tình. ĐSQ Mỹ còn kêu gọi du khách linh hoạt với kế hoạch của mình, thường xuyên cập nhật tình hình thông qua phương tiện truyền thông địa phương và nguồn tin của chính phủ.

Trong khi đó, trong phiên bản cập nhật trên website hôm 3/1, chính phủ Canada vẫn tiếp tục giữ nguyên khuyến cáo như hồi đầu tháng 12/2024. Theo đó, công dân nước này nên thận trọng, tránh xa và không tham gia vào các cuộc biểu tình, tụ tập đông người, theo dõi thông tin và tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và hãy lưu thông tin liên lạc của đại sứ quán để có thể nhanh chóng tiếp cận khi cần.