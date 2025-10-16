Những bản phối bắt trend từ Jonathan Anderson và Uniqlo

Nhà thiết kế người Bắc Ireland tiếp tục cho thấy sức sáng tạo bền bỉ khi đưa những điểm nhấn đặc trưng của tinh thần Anh vào bộ sưu tập mùa mới thứ 17 kết hợp với Uniqlo.

Tổng số bộ sưu tập thời trang mà Jonathan Anderson phải thực hiện trong một năm là 18 bộ. Điều đó có nghĩa trung bình 3 tuần anh phải hoàn thiện một bộ sưu tập. Mặc dù sở hữu khối lượng công việc “gây choáng”, nhà thiết kế người Bắc Ireland ít khi khiến giới mộ điệu thất vọng vì những thành phẩm của mình, thậm chí chưa một lần cho thấy sự “xuống sức” trong phong độ sáng tạo.

Tiếp nối bảng thành tích trải dài cả thập kỷ, năm 2025 cho thấy một Jonathan Anderson năng suất, chăm chỉ và rực rỡ hơn bao giờ hết. Show diễn ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Paris vừa kết thúc trong sự quan tâm của truyền thông toàn cầu chưa kịp hạ nhiệt thì thông tin về những bộ sưu tập kết hợp của anh với các thương hiệu lớn ngay lập tức được đăng tải, khiến giới mộ điệu lại một lần nữa săn đón.

Để khởi động một mùa đông đầy năng động với những chuyến dã ngoại vừa ấm áp và thời trang, nhà thiết kế Jonathan Anderson bắt tay cùng Uniqlo trong bộ sưu tập mang phong cách dã ngoại nước Anh. Với tổng cộng 17 bộ sưu tập đã ra mắt trên toàn cầu, trong đó 12 bộ sưu tập được ra mắt tại Việt Nam, đây là một trong những bộ sưu tập kết hợp được mong đợi nhất, đặc biệt sau khi 2 item quần jeans ống suông và áo sơ mi Oxford dáng boxy ra mắt mùa xuân - hè 2025 nhanh chóng “bão mạng” trên toàn thế giới.

Ngay khi vừa tung ra những hình ảnh đầu tiên, bộ sưu tập Uniqlo và JW Anderson thu - đông 2025 khiến hội mặc đẹp “đứng ngồi không yên”.

Cho mùa mới, Uniqlo và JW Anderson tiếp tục đưa trở lại những kiểu dáng viral, bổ sung thêm những item mang đậm tinh thần nước Anh như áo choàng poncho, áo len hai màu mềm mịn, đặc biệt là những gam màu mới như đỏ cà chua hay xanh lam - sự cập nhật thú vị cho mùa lễ hội cuối năm, bên cạnh bảng màu đất êm dịu vốn rất được yêu thích.

Các tín đồ thời trang nhanh chóng sắm ngay những item yêu thích trong bộ sưu tập và khoe bộ hình mix-match “on-trend".

Đúng tinh thần của mùa đông, Lynhci lựa chọn những set đồ thiên về thoải mái, cùng gợi ý mix chiếc áo sơ mi Oxford kẻ sọc màu xanh thú vị.

Dành cho những bạn sinh viên, Lynhci chọn phong cách preppy điển hình với phụ kiện túi tote và thắt lưng kẻ sọc cùng màu áo. Cho ngày dạo chơi, dã ngoại phóng khoáng, bạn có thể biến tấu áo sơ mi thành điểm nhấn ở thắt lưng và phối áo len polo hai màu pastel ngọt ngào. Các cô nàng công sở nên học ngay combo không bao giờ cũ: Layer áo len polo bên ngoài áo sơ mi, phối cùng quần jeans ống suông, kéo cao tay áo để nhấn nhá cho trang phục.

Sắc đỏ cà chua trên những chiếc áo polo len.

Hai bản phối đậm tinh thần streetstyle của Bim Nguyễn và Ngòng Ngọc đã chứng minh: Sắc đỏ cà chua trên những chiếc áo polo len mềm mại sẽ lọt top những item được săn đón nhất trong bộ sưu tập năm nay. Và để set đồ hàng ngày bớt đơn điệu, hội công sở có thể học ngay công thức của 2 cô nàng mặc đẹp này: Thắt thêm một chiếc sơ mi Oxford gam màu trung tính nếu muốn set đồ nền nã, thanh lịch hoặc chơi màu nổi với một chiếc áo sơ mi nhấn nhá màu xanh sáng, phối mắt kính đen để càng thêm nổi bật giữa phố đông.

Các item mùa đông thanh lịch và tinh tế trong bộ sưu tập mới.

Jonathan Anderson đã mang vào bộ sưu tập kết hợp với Uniqlo một item mùa đông đậm chất quý cô Anh quốc: Chiếc áo choàng poncho mà các cô nàng có thể khoác bên ngoài như một chiếc khăn len khổng lồ, hoặc cài nút để hô biến thành chiếc áo khoác dáng cánh bướm nữ tính. Phần vạt áo xẻ lệch tạo thêm ý đồ lớp lang cho trang phục, giúp tổng thể hút mắt mà không bị luộm thuộm.

Gợi ý phối đồ dạo phố mùa đông cho cả nam và nữ.

“Hội trai xinh gái đẹp” cũng gợi ý công thức phối đồ đơn giản với các item phi giới tính, nam mặc lên thì chỉn chu, phóng khoáng, nữ diện lại cool ngầu. Không hẹn mà gặp, cả Li Nguyễn và Ngòng Ngọc đều chọn phối chiếc áo khoác Pufftech đa năng với phần cổ lông biến tấu để tạo điểm nhấn cho set đồ vốn dĩ tối giản - áo sơ mi cùng quần jeans màu xanh kinh điển. Đặc biệt, phiên bản áo khoác Pufftech cho nữ được biến tấu với phom crop thời thượng cùng mũ trùm đầu, càng tăng thêm sự ấm áp cho giao diện dạo phố mùa đông.

Ngay từ bây giờ, Gen Z thời thượng đã có thể chọn cho mình item yêu thích từ bộ sưu tập Uniqlo và JW Anderson ngay tại đây, cũng như đặt lịch hẹn cùng hội bạn thân khám phá cửa hàng Uniqlo vào ngày 17/10 để chính thức rinh những thiết kế yêu thích về tay.