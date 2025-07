Được khởi xướng từ năm 1982, UOB Painting of the Year là cuộc thi nghệ thuật thường niên do Ngân hàng UOB tổ chức, nhằm phát hiện và tôn vinh các tài năng hội họa trong khu vực.

Người tham gia có thể gửi tác phẩm dự thi tại đây.