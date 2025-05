UOB Painting of the Year chính thức khởi động mùa thứ 3

Trong lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam, UOB Painting of the Year tiếp tục là sân chơi hàng đầu cho các họa sĩ thỏa sức sáng tạo và thể hiện tài năng nghệ thuật của mình.

UOB Painting of the Year là cuộc thi nghệ thuật hàng đầu do Ngân hàng UOB tổ chức. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào năm 1982, cho đến nay UOB Painting of the Year đã trở thành một trong những cuộc thi danh tiếng nhất tại khu vực Đông Nam Á, nơi phát hiện những “viên ngọc” trong lĩnh vực mỹ thuật, trở thành bệ phóng cho hơn 1.100 họa sĩ tài năng của khu vực vươn mình.

Sân chơi lớn cho họa sĩ tỏa sáng

Tại Việt Nam, UOB Painting of the Year lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023. Qua 2 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, các nghệ sĩ trẻ, chuyên nghiệp cũng như công chúng yêu hội họa. Sau 2 mùa tổ chức thành công, UOB Painting of the Year năm thứ 3 (2025) tại Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi hàng đầu cho các họa sĩ đương đại, mở ra cơ hội cho các tài năng hội họa được thể hiện và tỏa sáng ở trong nước và khu vực.

UOB Painting of the Year mùa thứ 3 tại Việt Nam chính thức mở cổng nhận bài dự thi từ 7/5 đến hết 1/8, dành cho đối tượng là công dân và thường trú nhân Việt Nam. Tác phẩm dự thi hợp lệ là tác phẩm nguyên bản, được sáng tác trong vòng 2 năm trở lại đây và chưa từng được trao giải ở cuộc thi khác. Mỗi nghệ sĩ tham gia được gửi dự thi một tác phẩm duy nhất với kích thước khuyến nghị không quá 180 cm mỗi chiều. Bài dự thi vòng sơ khảo sẽ được gửi dưới dạng hình chụp kỹ thuật số tại đây.

UOB Painting of the Year là sân chơi uy tín cho các họa sĩ thỏa sức thể hiện tài năng.

Cuộc thi năm nay mang tới cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh gồm: Giải thưởng UOB Painting of the Year trị giá 500 triệu đồng, 1 giải vàng, 1 giải bạc và 1 giải đồng với giá trị phần thưởng lần lượt là 220 triệu đồng, 180 triệu đồng, 140 triệu đồng. Thí sinh đạt giải UOB Painting of the Year tại Việt Nam sẽ có cơ hội tranh tài ở khu vực Đông Nam Á với phần thưởng lên đến 13.000 SGD và cơ hội tham dự một chương trình lưu trú nghệ thuật.

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm với phần thưởng trị giá 85 triệu đồng, bên cạnh 1 giải vàng, 1 giải bạc, 1 giải đồng lần lượt là 60 triệu đồng, 40 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Chịu trách nhiệm “cầm cân nảy mực” ở UOB Painting of the Year 2025 tiếp tục là những gương mặt gạo cội và uy tín trong làng mỹ thuật Việt Nam gồm họa sĩ Đặng Xuân Hòa - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, trưởng ban giám khảo; họa sĩ Lê Thừa Tiến - nguyên giảng viên Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế; họa sĩ Đỗ Hoàng Tường - họa sĩ trừu tượng; tiến sĩ Pamela Nguyen Corey - người có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy lịch sử nghệ thuật hiện đại và đương đại của châu Á.

Trưởng ban giám khảo, họa sĩ Đặng Xuân Hòa, chia sẻ: “Cuộc thi 2 năm qua đã tạo nên một cú hích để các nghệ sĩ Việt có cơ hội bước ra ánh sáng, thể hiện tài năng, được ghi nhận xứng đáng ở cấp quốc gia và khu vực. Ngoài giải thưởng, cuộc thi mang đến cơ hội học hỏi, trau dồi và phát triển tài năng ở môi trường quốc tế - điều đặc biệt có ý nghĩa với các thí sinh. Tôi hy vọng UOB Painting of the Year năm nay sẽ đón nhận thêm những làn gió mới từ lớp nghệ sĩ trẻ, cùng nhiều tác phẩm phong phú hơn về cả cách nhìn lẫn phong cách sáng tạo để đóng góp cho mỹ thuật nước nhà”.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, trưởng ban giám khảo, khẳng định UOB Painting of the Year tạo nên một cú hích để các nghệ sĩ Việt có cơ hội bước ra ánh sáng.

Nguồn cảm hứng từ UOB Painting of the Year mùa 2

Bên cạnh cuộc thi, với mục tiêu quảng bá nền mỹ thuật Việt Nam cũng như mang các tác phẩm của các họa sĩ tài năng của UOB Painting of the Year đến gần với công chúng, 6 tác phẩm đoạt giải ở 2 hạng mục Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng cùng 5 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo mùa 2 sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 7/5 đến hết 19/5.

Tác phẩm “Flow” (Dòng chảy) của họa sĩ Nguyễn Việt Cường đạt giải thưởng UOB Painting of the Year 2024.

Với thông điệp sâu sắc về thời đại, cái tôi cá nhân cùng giá trị truyền thống Việt Nam được thể hiện tinh tế qua từng đường nét, lớp màu, triển lãm mang đến trải nghiệm nghệ thuật thú vị cho cộng đồng yêu mỹ thuật. Đặc biệt, với “Flow” (Dòng chảy) - tác phẩm đạt giải thưởng UOB Painting of the Year 2024, họa sĩ Nguyễn Việt Cường khéo léo kết hợp than đá Quảng Ninh, bột gạo từ đồng bằng sông Cửu Long để kể câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên của đất nước bằng hiệu ứng trừu tượng, tương phản giữa đen và trắng, sáng và tối.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm đạt giải và chung khảo của UOB Painting of the Year 2024 thu hút đông đảo người yêu hội họa tham quan.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện khởi động cuộc thi UOB Painting of the Year mùa 3, tọa đàm nghệ thuật “Đương đại trên nền di sản” với sự tham gia của họa sĩ Đặng Xuân Hòa - trưởng ban giám khảo, họa sĩ Ngô Văn Sắc - giải bạc hạng mục Nghệ sĩ thành danh UOB Painting of the Year 2024 - và bà Dương Thu Hằng - Giám đốc Hanoi Studio Gallery mang đến góc nhìn đa chiều về thực hành nghệ thuật sáng tạo và gìn giữ tinh hoa mỹ thuật Việt Nam.

Tất cả sẽ là nguồn cảm hứng dồi dào để các họa sĩ bắt tay vào hành trình thể nghiệm và khám phá những sáng tạo cá nhân tại UOB Painting of the Year. Các thí sinh nhanh tay đăng ký tham dự để thể hiện tài năng, đồng thời có cơ hội nhận những phần thưởng giá trị.