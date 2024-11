Những sản phẩm của Duy Tân dành cho giới văn phòng

Bình đựng nước, hộp khăn giấy, tủ đựng đồ cá nhân… của Duy Tân có thiết kế hiện đại, kiểu dáng tinh tế, màu sắc bắt trend và đa tiện ích dành cho giới văn phòng.

Việc sắm sửa những sản phẩm chất lượng không những thể hiện phong cách của mỗi người, mà còn khiến không gian làm việc bớt khô cứng, tăng năng lượng và năng suất. Vì vậy, giới văn phòng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và độ bền lâu dài.

Bộ sưu tập bình nước 4 mùa phong cách

Bình nước là vật dụng quan trọng nơi công sở. Không chỉ cung cấp nước cho cả ngày dài làm việc, việc dùng bình nước cá nhân sẽ giúp hạn chế sử dụng các loại cốc, chai thức uống nhanh, nước uống đóng chai, góp phần hạn chế xả rác thải nhựa và tiết kiệm chi phí.

Bình nước cá nhân Duy Tân là sản phẩm được người dùng yêu thích nhờ đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, dung tích. Trong đó nổi bật là bộ sưu tập bình nước lấy cảm hứng từ 4 mùa xuân - hạ - thu - đông.

“Mỗi mùa mang một vẻ đẹp của thiên nhiên và thời tiết khác nhau. Để mỗi hoạt động đều được trọn vẹn và luôn năng lượng, Duy Tân mang đến sản phẩm bình nước với thiết kế đặc trưng dành riêng cho mỗi mùa, giống như một trợ thủ đắc lực đồng hành cùng bạn trong việc bổ sung nguồn nước thiết yếu mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, bộ sưu tập 4 mùa cũng phù hợp với phong cách, tính cách của mỗi người: Spring (xuân ấm áp), summer (hạ năng động), autumn (thu dịu dàng), winter (đông cool ngầu)… ”, đại diện Duy Tân chia sẻ.

Bộ sưu tập 4 bình nước xuân - hạ - thu - đông của Duy Tân.

Các sản phẩm bình nước của Duy Tân thu hút giới trẻ và văn phòng bởi thiết kế trẻ trung, thời trang, kiểu dáng thanh lịch, đa màu sắc. Ngoài ra bình còn được cải tiến nhiều chi tiết thông minh, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm. Nắp vặn thông minh chắc chắn, miếng đệm chống rò rỉ với khả năng đậy kín nước, chống tràn, bảo vệ nước khỏi bụi bẩn và côn trùng; nút bật dễ dàng mở đóng khi uống.

Nhờ các tính năng đó, bình nước an toàn khi chứa đựng trong ba lô, túi xách hay để ở bàn làm việc, lại vừa có quai cầm tiện lợi, giúp giới công sở dễ dàng mang theo cho các hoạt động ngoài trời. Bộ sưu tập có nhiều màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách cá tính. Sản phẩm an toàn với sức khỏe người sử dụng do được sản xuất từ nguyên liệu được kiểm định (PP, PET, SAN).

Ly 2 màu hiện đại

Ngoài bình nước, Duy Tân còn có nhiều sản phẩm cốc, ly, ca phục vụ đựng và uống nước hàng ngày. Nằm trong bộ sưu tập sản phẩm 2 màu,ly 2 màu 750 mlmới ra mắtmang tới lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tiện lợi và phong cách khi thưởng thức đồ uống.

Ly 2 màu có màu sắc thu hút đi kèm công năng tiện lợi.

Điều ấn tượng của sản phẩm là cách phối màu độc đáo, thời trang, tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn với hệ màu sắc phù hợp mọi tính cách. Nắp bật dễ dàng mở, giúp bạn có thể thưởng thức đồ uống ở bất kỳ đâu, từ văn phòng, phòng tập gym, đến các buổi dã ngoại. Ngoài ra, sản phẩm linh hoạt với mọi loại ống hút. Chất liệu an toàn được nhà sản xuất lựa chọn là nhựa PP và TPE cao cấp, đảm bảo an toàn sức khỏe và độ bền vượt trội.

Hộp khăn giấy sang trọng cho mọi không gian

Người tiêu dùng đã quen thuộc với những hộp khăn giấy của Duy Tân ở các quán ăn bình dân. Nhằm tạo nên sự đa dạng, đổi mới và đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng, Duy Tân cho ra đời hộp khăn giấy cao cấp thuộc nhãn hàng Matsu.

Điều đặc biệt của sản phẩm là lần đầu tiên kết hợp với hương thơm hoa lài dịu nhẹ, mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu. Những tờ giấy được ủ trong mùi hương hoa cũng giúp xua tan căng thẳng, khiến không gian văn phòng thêm gần gũi với thiên nhiên. Thiết kế hộp đơn giản, thanh lịch với bề mặt giả da cao cấp, mịn màng, mang đến vẻ sang trọng. Lò xo đẩy giấy thông minh, khung giữ giấy chắc chắn, giúp việc sử dụng khăn giấy trở nên thuận tiện.

Hộp khăn giấy có thiết kế thanh lịch.

Hộp khăn giấy được làm từ chất liệu TPE - PP đảm bảo an toàn cho sức khỏe, độ bền bỉ và vẻ đẹp thẩm mỹ khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh. Với 5 màu sắc nhẹ nhàng là trắng, kem, xám, nâu, nâu đậm, sản phẩm không chỉ tôn lên nét thẩm mỹ cho bàn làm việc mà còn ứng dụng ở nhiều không gian nội thất khác như bàn ăn, phòng khách, nhà tắm, nhà hàng, quán cà phê… Ngoài ra, sản phẩm cũng là lựa chọn quà tặng ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè vào dịp đặc biệt.

Tủ Tomi Diamond với họa tiết đơn giản và màu sắc trẻ trung.

Duy Tân cũng làm mới các sản phẩm lưu trữ để phù hợp với nhu cầu và xu hướng trong các văn phòng hiện đại. Mẫu tủ nhỏ dành cho văn phòng gây ấn tượng với thiết kế gọn nhẹ và tối giản, màu sắc tươi trẻ, dễ dàng đựng đồ cá nhân, vừa giúp góc làm việc trở nên ngăn nắp, vừa tạo phong cách riêng cho người sử dụng.