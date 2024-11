Những thói quen buổi sáng giúp thanh lọc ruột tốt nhất

Uống một ly nước ấm: Thói quen đơn giản nhất mang lại tác động tối đa cho sức khỏe đường ruột là bắt đầu ngày mới bằng một ly nước lọc ấm, theo Well And Good. Nước không chỉ di chuyển chất dinh dưỡng và chất thải đi khắp cơ thể, mà còn thực sự góp phần vào hệ vi sinh vật đường ruột. Theo Kelsey Kunik, cố vấn dinh dưỡng của Trung tâm huấn luyện sức khỏe Fin vs Fin (Mỹ), luôn đủ nước giúp cải thiện nhu động ruột, có thể giảm thiểu đầy hơi và đầy hơi, đồng thời giảm táo bón. Đặc biệt, bổ sung đủ nước trước khi thưởng thức một tách cà phê buổi sáng thực sự rất tốt vì caffeine có thể gây kích ứng niêm mạc ruột. Ảnh: Shutterstock.