7 dấu hiệu cảnh báo ruột cần được thanh lọc

Không dung nạp thực phẩm: Chia sẻ với Eat This, Not That, tiến sĩ Mike Gorski, chuyên gia dinh dưỡng, cho biết khi đường ruột gặp khó khăn trong việc tiêu hóa các loại thực phẩm cụ thể, bạn có thể gặp nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm đầy hơi, chướng bụng và đau bụng, được gọi là chứng không dung nạp thực phẩm. Chứng không dung nạp thực phẩm có thể phát triển do sự mất cân bằng trong đường tiêu hóa, chẳng hạn dư thừa vi khuẩn có hại hoặc niêm mạc ruột bị tổn thương. Ảnh: Digestiveclinic.