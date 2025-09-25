Những tín hiệu nhỏ cảnh báo mắc bệnh phổi

Mệt mỏi, khó thở, ho kéo dài, thở khò khè, đau ngực là những dấu hiệu điển hình cảnh báo phổi đang bị tổn thương, cần đi khám sớm.

Nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh phổi có thể chẩn đoán và được điều trị kịp thời. Ảnh: Freepik.

Bệnh phổi là một trong những bệnh phổ biến trên toàn thế giới. Bệnh nếu không chữa trị kịp thời, dễ dẫn tới các vấn đề mạn tính ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như hen suyễn hoặc COPD, thậm chí là ung thư. Nhận biết các dấu hiệu ban đầu của bệnh phổi có thể giúp bạn được điều trị sớm trước khi bệnh trở nặng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng.

Khó thở

Theo Hiệp hội Phổi Australia, khó thở là triệu chứng phổ biến của bệnh phổi, thường bị nhầm lẫn với tình trạng già đi, thừa cân hoặc không tập thể dục đủ. Ai cũng có lúc cảm thấy khó thở, chẳng hạn khi chạy nhanh hoặc tập thể dục. Đây là phản ứng tự nhiên và hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy khó thở ngay cả khi không hoạt động nhiều, hoặc nhận thấy mình khó thở nhiều hơn bình thường, bạn nên đi khám bác sĩ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn với phổi.

Ho dai dẳng

Tình trạng ho dai dẳng kéo dài hơn 3 tuần là triệu chứng phổ biến của bệnh phổi. Mỗi người có thể có biểu hiện ho khác nhau - có người ho khan, có người ho ra đờm, thường trong hoặc trắng. Nếu đờm chuyển sang màu vàng, xanh lá cây hoặc có máu, hãy đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Nếu đã bị ho trong nhiều tuần, tốt nhất nên nói chuyện với bác sĩ. Cố gắng nhớ lại thời gian bị ho, âm thanh ho như thế nào và bất kỳ triệu chứng nào khác bạn có thể gặp phải và cho bác sĩ biết.

Mệt mỏi

Mệt mỏi cũng là triệu chứng phổ biến của bệnh phổi, và nó không chỉ đơn thuần là cảm giác mệt mỏi. Đó là cảm giác mệt dai dẳng hoặc quá sức chịu đựng đến mức ngay cả ngủ cũng không giúp ích gì.

Cảm giác này có thể khiến bạn khó suy nghĩ rõ ràng, khó nhớ mọi thứ và dễ xúc động hơn. Mệt mỏi cũng có thể khiến các công việc hàng ngày, chẳng hạn tắm rửa hoặc nấu bữa tối, trở nên khó khăn.

Thở khò khè

Theo India Times, thở khò khè là âm thanh the thé, giống như tiếng huýt sáo khi bạn thở. Bạn thường nghe thấy âm thanh này khi thở ra. Thở khò khè có nghĩa là không khí không thể lưu thông qua đường thở bình thường do chúng quá hẹp hoặc bị tắc nghẽn.

Hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là những nguyên nhân phổ biến gây ra tiếng thở khò khè. Tuy nhiên, nó cũng có thể xảy ra do cảm lạnh hoặc nhiễm trùng phổi.

Nhiễm trùng ngực

Nhiễm trùng ngực là tình trạng phổi bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng xảy ra ở các túi khí nhỏ trong phổi được gọi là viêm phổi. Nhiễm trùng xảy ra ở các đường hô hấp lớn hơn được gọi là viêm phế quản.

Khi bị nhiễm trùng ngực, đường hô hấp bị sưng và tiết ra nhiều chất nhầy hoặc mủ hơn. Điều này có thể làm tắc nghẽn đường thở và gây khó thở. Nhiễm trùng ngực thường do vi khuẩn, virus hoặc ít phổ biến hơn là do nấm gây ra.

Tiết nhiều đờm

Đờm thường là cách tự nhiên để cơ thể tự bảo vệ. Khi bạn ho ra nhiều đờm hơn bình thường, điều đó có nghĩa là đường thở đang bị kích ứng hoặc sưng, hoặc bạn có thể bị nhiễm trùng. Nếu tình trạng này kéo dài, đó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh phổi. Bạn nên đến gặp bác sĩ và nói với họ về màu sắc, độ đặc, lượng đờm bạn ho ra và tần suất xảy ra.

Ho ra máu

Ho ra máu hoặc đờm bọt có lẫn vệt máu có thể đến từ phổi hoặc đường hô hấp trên. Máu từ phổi thường trông như bọt vì nó hòa lẫn với không khí và đờm.

Đau ngực

Đau ngực có thể là triệu chứng của nhiều bệnh như đau tim hoặc bệnh tim, nhưng cũng thường gặp ở bệnh phổi. Hãy luôn coi trọng tình trạng đau ngực, đặc biệt nếu nó kéo dài một tháng hoặc lâu hơn, hoặc nếu nó trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn hít vào hoặc ho.