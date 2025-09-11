Ninh Dương Story không phải cặp đồng tính đầu tiên làm fan meeting

Trước Ninh Dương Story, nhiều cặp đôi LGBTQ+ đến từ Thái Lan đã tổ chức buổi gặp gỡ tại Việt Nam, thậm chí từ gần 10 năm trước.

Ninh Dương Story gây tranh luận khi tổ chức fan meeting và bán vé lên tới 2,8 triệu đồng/người. Ảnh: Nam Nguyễn.

Fan meeting của Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội trong tuần qua. Nguyên nhân nằm ở mức giá vé bị cho là tương đối cao. Trên thực tế, Ninh Dương Story không phải cặp đôi LGBTQ+ đầu tiên tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Việt Nam.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều đôi thuộc cộng đồng này, chủ yếu đến từ Thái Lan, đã mở fan meeting tại Việt Nam, chứng minh sự ủng hộ lớn đối với tình yêu đồng tính ở thị trường này. Những cái tên tiêu biểu phải kể đến là Both - New Year, LingOrm hay Off - Gun.

Tồn tại từ lâu

Đầu năm nay, cặp đôi LingOrm, bao gồm diễn viên Lingling Kwong và Kornnaphat Sethratanapong (nghệ danh là Orm), đến từ Thái Lan đã tổ chức buổi gặp gỡ đầu tiên tại Việt Nam. Fan meeting diễn ra vào ngày 22/2 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Streamer Misthy, host của chương trình, người công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+, cho thấy sự sắp xếp khéo léo của ban tổ chức. Buổi gặp gỡ bán ra 5 hạng vé, bao gồm Hortensia (6,3 triệu đồng), Lavender (5,3 triệu đồng), Rose (3,7 triệu đồng), Sunflower (2,65 triệu đồng) và Daisy (1,9 triệu đồng).

Cặp đôi LingOrm tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Việt Nam hồi đầu năm nay.

Chương trình thu hút người hâm mộ của cặp đôi ở cả trong và ngoài nước. Như vậy, có thể thấy, fan meeting của LingOrm góp phần hấp dẫn thêm du khách quốc tế đến TP.HCM trong năm nay.

Trước đó, năm 2019, công ty giải trí GMMTV (Thái Lan) cũng đưa nhiều cặp đôi nam - nam đến Việt Nam, tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Ngày 26/05/2019, hai diễn viên Krist - Singto, nổi tiếng nhờ loạt phim Sotus The Series, đã mở fan meeting tại Việt Nam. Tại sự kiện, cặp đôi cũng giao lưu với cả fan Việt và người hâm mộ quốc tế đến từ Nhật Bản, Malaysia, Philippine, Trung Quốc hay Thái Lan.

Ngay sau đó, ngày 29/06/2019, cặp đam mỹ Off - Gun tổ chức buổi giao lưu với khán giả Việt tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM). Các chương trình này đều được tổ chức bởi GMMTV.

Năm 2017, cặp đôi nam - nam đình đám Thái Lan Both - New Year cũng đến thăm TP.HCM, tổ chức buổi gặp gỡ khán giả. Đây được xem là một trong những fan meeting đam mỹ sớm tại thị trường Việt Nam.

Nhờ sở hữu cộng đồng người theo dõi lớn tại Việt Nam, thông tin cặp đôi này chia tay sau 12 năm đồng hành hồi đầu năm nay cũng thu hút sự chú ý từ khán giả Việt.

Có gì ở fan meeting LGBTQ+?

Theo chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học, người sáng lập WOWAgency, fan meeting không chú trọng vào các tiết mục nghệ thuật, phần trình diễn chuyên nghiệp, chủ yếu bao gồm các màn trò chuyện và trò chơi tương tác. Do đó, chi phí tổ chức cũng thấp hơn nhiều so với các concert được đầu tư công phu từ âm nhạc, trang phục đến đạo cụ trình diễn.

Đối với các cặp LGBTQ+ là ca sĩ, một số tiết mục biểu diễn đơn giản thường được thêm vào kịch bản chương trình. Các cặp diễn viên đến từ GMMTV hay LingOrm lại thường tái hiện cảnh phim yêu thích, giúp khán giả có cơ hội xem trực tiếp và ghi lại. Đối với những đôi không phải nghệ sĩ, phần này có thể bị loại bỏ hoàn toàn.

Đôi đam mỹ Off - Gun gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam vào năm 2019.

Điểm hấp dẫn của những buổi gặp trên là tương tác cặp đôi. Những cử chỉ quan tâm, hành động, lời nói thể hiện tình yêu thương giữa hai người chính là yếu tố đẩy cảm xúc khán giả, tạo ra những khoảnh khắc cao trào của sự kiện.

Ngoài ra, tương tác của thần tượng với người hâm mộ cũng là “linh hồn” của các chương trình gặp mặt. Những phần trò chuyện với sự dẫn dắt của MC hay Q&A (hỏi đáp) giúp đôi bên dễ dàng kết nối hơn.

Thậm chí, fan của một số cặp đôi sẵn sàng mua vé VIP để tham gia fansign (ký, tặng quà), photo-op (chụp hình nhóm/riêng) hoặc hi-touch/hi-bye (bắt tay, vẫy tay, hi-five). Những hoạt động này giúp người hâm mộ có cơ hội tiếp xúc gần hơn với thần tượng.

Cuối cùng, đối với các cặp đôi quốc tế đến Việt Nam, phần giao tiếp ngắn bằng tiếng Việt cũng nằm trong chương trình. Việc hưởng ứng văn hóa, sử dụng ngôn ngữ địa phương là con đường ngắn nhất giúp họ chinh phục khán giả bản địa.

Ví dụ, trong fan meeting của LingOrm đầu năm nay, Orm khiến khán giả reo hò, tạo nên khoảnh khắc lan tỏa trên mạng xã hội khi nói lời yêu với Lingling Kwong bằng tiếng Việt.