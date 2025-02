Nơi chứa nhiều vi nhựa nhất trong cơ thể người

Nghiên cứu mới cho thấy dù là cơ quan được bảo vệ tốt nhất trong cơ thể con người, não bộ lại chứa lượng vi nhựa cao hơn ở gan hoặc thận tới 7-30 lần.

Lượng vi nhựa được tìm thấy trong não bộ khoảng 7 gram, tương đương với trọng lượng của một chiếc thìa nhựa dùng một lần. Ảnh minh họa: People.

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí Nature Medicine ngày 3/2.

TS Matthew Campen, nhà độc chất học, Giáo sư khoa học dược phẩm tại Đại học New Mexico, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết lượng nhựa mà các nhà nghiên cứu tìm thấy trong mẫu não trung bình tương đương với một chiếc thìa nhựa. "Chúng tôi đang nỗ lực để đưa ra ước tính chính xác nhất", Campen phát biểu tại buổi họp báo.

Nhựa xâm nhập vào não bằng cách nào?

Theo US Today, TS Campen và các đồng nghiệp tại Đại học New Mexico đã xét nghiệm các mẫu mô gan, thận và não từ những người đã chết và trải qua khám nghiệm tử thi vào năm 2016 và năm 2024. Bao gồm tổng cộng 52 mẫu não, 28 mẫu từ năm 2016 và 24 mẫu từ năm 2024.

Các hạt này được tìm thấy trong tất cả mẫu. Không có nhiều sự khác biệt giữa lượng nhựa được tìm thấy trong mô gan và thận từ năm 2016 đến năm 2024. Tuy nhiên, các mẫu não chứa lượng vi nhựa và nano nhựa cao gấp từ 7 đến 30 lần so với mẫu thận và gan.

Nghiên cứu cũng phát hiện có nồng độ các hạt vi nhựa và nano trong não của những người được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ cao hơn so với người không mắc chứng bệnh này.

Hầu hết loại nhựa mà các nhà khoa học tìm thấy trong mô não, thận và gan đều có kích thước cực nhỏ, dưới 200 nanomet. "Kích thước này gần bằng kích thước của hai loại virus Covid đặt cạnh nhau", Campen cho biết. Một sợi tóc của con người rộng khoảng 80.000-100.000 nanomet và một tờ giấy dày khoảng 100.000 nanomet khi so sánh.

Nghiên cứu này nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về mức độ vi nhựa trong môi trường, vốn ngày càng xuất hiện nhiều trong cơ thể con người.

Các nhà khoa học phát hiện những mảnh nhựa nhỏ được tìm thấy bên trong bộ não của con người. Ảnh: Đại học New Mexico.

Các hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể khi mọi người ăn, uống hoặc hít phải chúng. Những hạt như vậy đã được tìm thấy ở nhiều bộ phận của cơ thể con người: động mạch, tim, phổi, máu, nhau thai, sữa mẹ, dương vật và tinh hoàn...

Việc phát hiện các hạt có nồng độ cao hơn trong não là một điều bất ngờ vì hàng rào máu não có chức năng bảo vệ não khỏi bị nhiễm trùng.

Marcus Garcia, tiến sĩ dược tại Đại học New Mexico và là thành viên nhóm nghiên cứu, cho rằng một lý do khiến não có hàm lượng vi nhựa cao hơn là do gan và thận có chức năng lọc độc tố ra khỏi cơ thể. "Chúng tôi nghĩ gan và thận đang thực hiện nhiệm vụ của chúng. Mặt khác, não có hệ thống thanh thải hạn chế", ông nói.

Một khả năng khác là mô não chứa khoảng 60% chất béo, nghĩa là nhựa có thể bám vào não tốt hơn.

Lượng nhựa trong não có tăng theo thời gian?

Theo Business Insider, nghiên cứu mới nhất không cho thấy mức độ vi nhựa và nano nhựa cao hơn ở não già so với não trẻ. Điều này cho thấy cơ thể chúng ta có thể thải đủ lượng nhựa này qua phân để ngăn ngừa tích tụ. Nhưng cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận phát hiện này.

Tuy nhiên, nghiên cứu đã phát hiện sự gia tăng của vi nhựa và nano nhựa trong các mẫu não và gan lấy từ những người tử vong vào năm 2024 so với năm 2016. Campen cho biết sự gia tăng này có thể là do sự gia tăng của nhựa trong môi trường.

Tamara Galloway, giáo sư về độc chất sinh thái tại Đại học Exeter, người không tham gia vào nghiên cứu, khẳng định điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy nếu chúng ta giảm thiểu ô nhiễm môi trường do vi nhựa, mức độ phơi nhiễm của con người cũng sẽ giảm.

Vi nhựa là thứ không thể tránh khỏi - chúng có trong thực phẩm, không khí, nước và rác thải. Bạn có thể giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc bằng cách rửa tay trước khi ăn, loại bỏ nhựa khỏi thực phẩm trước khi cho vào lò vi sóng và tránh uống nước từ chai nhựa.