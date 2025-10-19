Nơi trưng bày Mona Lisa bị cướp giữa ban ngày, mất nhiều trang sức

Bảo tàng Louvre, điểm đến văn hóa được ghé thăm nhiều nhất thế giới tại Paris, phải tạm đóng cửa ngày 19/10 do vụ trộm xảy ra ngay lúc mở cửa đón khách.

Cảnh sát đứng gần kim tự tháp của bảo tàng Louvre sau khi có báo cáo về vụ cướp, tại Paris, Pháp, ngày 19/10. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati xác nhận vụ việc, cho biết vụ trộm xảy ra “ngay khi bảo tàng mở cửa vào buổi sáng”.

“Không có ai bị thương. Tôi đang có mặt tại hiện trường cùng ban quản lý bảo tàng và lực lượng cảnh sát. Công tác điều tra đang được triển khai khẩn trương”, bà Dati đăng tải trên nền tảng X (trước đây là Twitter).

Phía Bảo tàng Louvre ra thông báo chính thức, cho biết cơ sở đóng cửa trong ngày vì “lý do đặc biệt”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến hàng nghìn du khách đã lên kế hoạch tham quan vào cuối tuần, theo CNN.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez xác nhận nhiều "món trang sức vô giá" đã bị đánh cắp tại bảo tàng trong vụ việc.

Phát biểu trên đài France Inter, ông Nuñez cho biết vụ trộm “quy mô lớn” diễn ra tại phòng Apollo, nơi trưng bày Bộ trang sức Hoàng gia Pháp cùng nhiều báu vật quý hiếm, bao gồm bộ sưu tập bình đá cứng của vua Louis XIV.

“Nhóm thủ phạm đã đột nhập từ bên ngoài, sử dụng thang nâng hàng gắn trên xe tải để tiếp cận bảo tàng”, ông nói.

Bức họa Mona Lisa là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất được trưng bày tại Bảo tàng Louvr. Ảnh: Grzegorz Lewandowski/ Pexels.

Theo mô tả, những kẻ trộm đã cắt phá khung cửa sổ bằng cưa máy, sau đó lấy đi một số món trang sức có giá trị tinh thần đặc biệt và không thể định giá. Bộ trưởng Nuñez cho biết nhóm này gồm “3 hoặc 4 người” và toàn bộ vụ việc chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 phút. Sau khi gây án, chúng tẩu thoát bằng xe máy trước khi lực lượng an ninh có mặt.

“Rõ ràng, chúng đã trinh sát hiện trường từ trước. Đây là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hành động cực kỳ nhanh và chính xác”, ông Nuñez nhận định.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết một danh mục chi tiết các hiện vật bị đánh cắp đang được lập để phục vụ điều tra.

“Tôi tin tưởng rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra thủ phạm và thu hồi những báu vật đã mất”, Bộ trưởng Nuñez khẳng định.

Nằm giữa lòng Paris, Louvre là nơi lưu giữ hàng trăm nghìn tác phẩm nghệ thuật vô giá, trong đó có kiệt tác Mona Lisa của Leonardo da Vinci, Venus de Milo hay Victory of Samothrace - những biểu tượng của văn minh châu Âu và là điểm nhấn của nền di sản thế giới.

Đây không phải là lần đầu tiên Louvre đối mặt với những sự cố an ninh nghiêm trọng. Năm 2022, bảo tàng từng phải tạm đóng cửa vài giờ sau khi một nhóm hoạt động môi trường tấn công vào khu vực trưng bày Mona Lisa.