Novak Djokovic gục ngã trên sân tennis Thượng Hải

Giữa cái nóng hơn 30 độ và độ ẩm cao, các tay vợt hàng đầu thế giới vật lộn để hoàn thành từng set đấu tại Trung Quốc.

Novak Djokovic nôn mửa hai trận liên tiếp và có lúc tưởng chừng không thể hoàn thành set đấu. Ảnh: ATP Master.

Giữa tháng 10, tại giải Thượng Hải Masters (Trung Quốc), Holger Rune, tay vợt hàng đầu thế giới, ngồi bệt xuống sân, người đẫm mồ hôi, ngước lên nhìn trọng tài với vẻ không tin nổi: “Anh muốn vận động viên chết trên sân sao?”.

Rune, hạng 11 thế giới, đã kiệt sức giữa cái nóng khoảng 34 độ C và độ ẩm gần 80%, theo Wall Street Journal.

“Chúng tôi có thể chịu được sức nóng nhất định, vì đều là những người khỏe mạnh, có sức bền và tinh thần tốt. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn”, tay vợt người Đan Mạch nói.

Đối với giới quần vợt, nắng nóng không phải điều xa lạ. Nhưng chính độ ẩm dày đặc như trong rừng mưa Amazon mới khiến các vận động viên ngộp thở.

Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới, cũng không thể đứng vững. Giữa set quyết định, anh chống vợt như gậy, lảo đảo tiến về ghế nghỉ và tuyên bố bỏ cuộc.

Tay vợt Australia Alex De Minaur cho biết anh “ướt đẫm từ đầu đến chân, phải thay 4 đôi giày trong mỗi trận. Nhiều người khác thậm chí không thể trụ nổi, Terence Atmane và Hamad Medjedovic phải bỏ cuộc giữa chừng, còn Francisco Comesaña gần như ngã gục trên sân và được chính đối thủ Lorenzo Musetti dìu đỡ ra ngoài.

Cách Thượng Hải khoảng 800 km, tại giải nữ Wuhan Open (Trung Quốc), tình hình không khá hơn. Một số tay vợt gần như không thể hoàn thành trận đấu vì kiệt sức.

“Tôi chỉ mong các trận đấu khác được sắp lịch ở thời điểm hợp lý hơn, để các cô gái có thể thi đấu, chứ không phải gục ngã trên sân”, Iga Swiatek, tay vợt từng sáu lần vô địch Grand Slam, nói thẳng.

Những phàn nàn về điều kiện thi đấu khắc nghiệt không còn xa lạ, nhưng năm nay mức độ bức xúc tăng cao, khi thời tiết cực đoan đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của giới quần vợt chuyên nghiệp, từ Melbourne (Australia), Cincinnati (Mỹ) cho đến các giải ở Trung Đông.

Các tay vợt luôn trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi trên sân. Ảnh: Go Nakamura/Reuters.

Vấn đề nằm ở lịch thi đấu kéo dài gần như quanh năm. Các tay vợt phải thi đấu liên tục suốt 11 tháng, vừa để tích điểm xếp hạng, vừa để duy trì thu nhập.

“Không có đủ thời gian hồi phục khiến nguy cơ chấn thương tăng cao”, một tay vợt chia sẻ.

Trước làn sóng chỉ trích, Hiệp hội Quần vợt Nam giới (ATP) cho biết đang xem xét lại quy định về thi đấu trong điều kiện nắng nóng. Trong khi đó, các giải Grand Slam và Hiệp hội Quần vợt Nữ (WTA) đã có quy định tạm dừng hoặc kéo dài giờ nghỉ giữa các set nếu nhiệt độ vượt quá 30 độ C.

Với Novak Djokovic, người từng chinh chiến khắp thế giới suốt hai thập kỷ, Thượng Hải năm nay vẫn là trải nghiệm “không thể tin nổi.”

Theo The Guardian, tay vợt được mệnh danh là “chiến binh thép”, cũng nôn mửa hai trận liên tiếp và có lúc tưởng chừng không thể hoàn thành set đấu.

“Độ ẩm thật điên rồ. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thi đấu trong điều kiện thế này là khi nào. Nhưng ai cũng như nhau thôi, tôi và đối thủ đều phải chấp nhận. Chỉ có điều hóa đơn giặt đồ tuần này chắc chắn sẽ cao lắm”, anh nói đùa.