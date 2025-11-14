"VĐV thể dục dụng cụ vĩ đại nhất lịch sử" Simone Biles lần đầu chia sẻ công khai về các ca phẫu thuật thẩm mỹ và giải thích lý do phía sau quyết định này.

'Nữ hoàng thể dục dụng cụ' công khai nâng ngực, khẳng định lý do không phải vì chán ghét bản thân. Ảnh: @simonebiles/IG.

Ngày 13/11, tờ People đăng bài phỏng vấn độc quyền với Simone Biles (28 tuổi), nữ vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ, xoay quanh quyết định phẫu thuật thẩm mỹ và lý do cô chọn chia sẻ chủ đề này vào thời điểm hiện tại.

Simone Biles, sinh năm 1997 tại Ohio (Mỹ), được xem là vận động viên thể dục dụng cụ vĩ đại nhất lịch sử hiện đại với 37 huy chương tại Olympic và Giải vô địch Thế giới, trong đó có 23 huy chương vàng. Cô bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và là nữ VĐV đầu tiên thực hiện thành công nhiều động tác cực khó mang tên mình (Biles, Biles II, Biles III).

Mọi chuyện bắt đầu khi Biles thừa nhận đã trải qua ba cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trong một video TikTok chia sẻ “những sự thật thú vị” về bản thân, đăng vào ngày 29/10. Ngay sau đó, một người dùng TikTok bình luận: “Ngực, vòng một thon gọn, nâng mí mắt hay làm săn chắc da? Tôi đoán là vậy”.

Mọi chuyện bắt đầu khi Biles thừa nhận đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trong một video TikTok đăng ngày 29/10, chia sẻ “những sự thật thú vị” về bản thân. Ngay sau đó, một người dùng TikTok bình luận: “Ngực, vòng một thon gọn, nâng mí mắt hay làm săn chắc da? Tôi đoán là vậy”.

Trước câu hỏi này, Biles trả lời lấp lửng, chỉ dùng biểu tượng cảm xúc hình quả anh đào để ám chỉ việc nâng ngực, nhưng thoải mái chia sẻ về phẫu thuật mí mắt dưới và sửa dái tai.

Chia sẻ với People, Biles tự nhận bản thân là người cởi mở và trung thực. Cô cho rằng việc chia sẻ về các ca phẫu thuật thẩm mỹ nhằm tạo động lực cho nhiều người, giúp họ không cảm thấy xấu hổ khi lựa chọn nâng cấp bản thân.

“Nhìn hình ảnh tôi hào hứng giành huy chương tại Thế vận hội, có lẽ nhiều người khó liên tưởng đến việc tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng theo tôi, đây không phải điều đáng xấu hổ, tôi sẽ luôn chia sẻ câu chuyện của bản thân một cách cởi mở và chân thành”, cô bày tỏ.

Sắc vóc quyến rũ của Simone Biles hậu phẫu thuật nâng ngực thành công. Ảnh: @simonebiles/IG.

Biles cũng giải thích chi tiết về từng ca phẫu thuật. Cô quyết định chỉnh sửa mí mắt do phần bọng mắt lớn, di truyền từ gia đình. Mỗi lần chụp ảnh quảng bá, cô phải dùng miếng dán để che đi khuyết điểm.

Cô cũng phẫu thuật sửa một bên dái tai vì sơ suất khi tháo khuyên tai lúc nhỏ khiến phần dái tai không cân đối. Về việc nâng ngực, Biles nhấn mạnh quyết định này không xuất phát từ việc không hài lòng với ngoại hình trước đây, mà đơn giản là muốn hoàn thiện cơ thể theo cách của chính mình.

“Tôi mong những chia sẻ của mình giúp các cô gái trẻ tin rằng mỗi người đều có quyền quyết định thay đổi cơ thể, bất kể đó là gì, và điều này không đáng xấu hổ”, cô nói.

Cô nhận xét thêm rằng mạng xã hội ngày nay khiến mọi người bị ám ảnh về ngoại hình, đôi khi bỏ qua rủi ro y tế, và hình ảnh trên mạng không phản ánh đúng thực tế. Biles dẫn chứng trải nghiệm sinh nhật lần thứ 27, khi tiêm Botox và phần lông mày bị vểnh lên do tác dụng phụ của chất làm đầy.

Qua trải nghiệm này, cô nhấn mạnh rằng không ai cần can thiệp cơ thể chỉ để trông “hoàn hảo”, điều quan trọng nhất là mỗi người biết yêu thương, trân trọng và chăm sóc cơ thể của chính mình.