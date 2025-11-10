Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TikToker Việt gây phẫn nộ vì chế giễu thí sinh hoa hậu Campuchia

  • Thứ hai, 10/11/2025 08:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Video chê trang phục của thí sinh đại diện cho Campuchia tại Miss Universe của TikToker Call me Duy gây tranh cãi. Anh còn chụp màn hình lời cảm ơn vì không hiểu tiếng Việt của cô.

Call me Duy nhiều lần gây lùm xùm trên mạng xã hội. Ảnh: Call me Duy/FB.

Ngày 9/11, TikToker Call me Duy (Vũ Duy, sinh năm 1997) bất ngờ đăng tải bài viết “khoe” clip nói xấu thí sinh đến từ Campuchia trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe. Đáng chú ý, Fi Yata, người đẹp bị chê bai, còn để lại bình luận cảm ơn chân thành và lịch sự vì không hiểu tiếng Việt.

Nhận thấy tình huống này, Call me Duy nhanh chóng chụp màn hình, đăng tải lên trang cá nhân với thái độ châm biếm. Cụ thể, trong video được chia sẻ trên nền tảng TikTok, anh chê biểu tượng ngôi sao trên váy của thí sinh hoa hậu này, cho rằng chi tiết trên thiếu tính thẩm mỹ.

Huong Giang, Huong Giang Miss Universe, Call me Duy, TikToker anh 1

Hành động của Call me Duy bị chê thiếu văn minh. Ảnh: Call me Duy/FB.

Đồng thời, TikToker sở hữu gần 875.000 lượt theo dõi cũng dành lời khen ngợi cho Hương Giang. Mặc dù thể hiện sự ủng hộ với đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế, cách làm của Call me Duy bị cho là phản cảm, kém duyên, “đạp người này xuống để nâng người khác lên”.

Thậm chí, cách đánh giá tiêu cực, thiếu tính xây dựng của anh cũng có thể gây mâu thuẫn nội bộ giữa các thí sinh tham dự Miss Universe năm nay.

Hiện nay, Call me Duy đã xoá ảnh chụp màn hình lời cảm ơn của Fi Yata trên tài khoản Facebook, song vẫn giữ video chê trang phục của cô ở TikTok. Clip này đạt hơn 2 triệu lượt xem sau khoảng một ngày đăng tải.

Hành động của nhà sáng tạo nội dung này gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, bị cho là kém văn minh. Sau sự việc trên, Hương Giang nhanh chóng đăng tải hình ảnh selfie với thí sinh Campuchia với dòng chú thích: “My lovely sister. Please support for all of us” (tạm dịch: “Chị/em gái của tôi. Xin hãy ủng hộ cho tất cả chúng tôi”).

Call me Duy cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của Hương Giang về trang cá nhân. Việc xoá bài đăng Facebook nhưng vẫn giữ clip ban đầu cho thấy thái độ thiếu thiện chí từ phía TikToker Việt Nam.

Thậm chí, anh không đưa ra lời xin lỗi chính thức nào cho đại diện sắc đẹp đến từ Campuchia. Khi nhận về phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, Call me Duy cũng đăng tải clip phản bác ý kiến, cho thấy thái độ thách thức dư luận.

Đây không phải lần đầu TikToker này gây chú ý vì lùm xùm cá nhân. Anh từng nhiều lần bất chấp thực hiện các nội dung “câu view” trên mạng xã hội.

Vốn được biết đến từ các clip đánh giá sản phẩm làm đẹp, Call me Duy dần lấn sân sang các lĩnh vực khác, song chưa đạt được thành công như mong đợi. Cụ thể, nhà sáng tạo nội dung này từng gây tranh cãi khi mặc xấu, không diện đồ của thương hiệu khi dự show thời trang ở nước ngoài.

Với những ồn ào tiếp nối, Call me Duy bị đánh giá là ngày càng “làm lố”, “làm màu”, làm mất hình ảnh KOL trong lĩnh vực làm đẹp.

