Sự nghiệp của TikToker Việt ở Canada 'xuống dốc' sau nâng ngực

TikToker Clara Đào mất 500.000 lượt theo dõi sau một đêm, thừa nhận đối mặt với sự ghét bỏ và đánh giá trong suốt năm qua vì công khai phẫu thuật vòng một.

Clara Đào trải qua nhiều khó khăn trong năm 2025. Ảnh: @clara_dao.

Ngày 9/11, TikToker Clara Đào (sinh năm 1998), du học sinh người Việt hiện sống ở Toronto (Canada), đăng tải video tổng kết những khó khăn mà cô phải trải qua trong năm nay. Clip đạt hơn 25.000 lượt thích sau gần nửa ngày đăng tải.

Trong đó, Clara Đào cho biết mất đi 500.000 lượt theo dõi chỉ sau một đêm. Sự sụt giảm mạnh mẽ này đến từ quyết định công khai nâng ngực của TikToker sinh năm 1998. Trước đó, cô xây dựng toàn bộ nội dung trên mạng xã hội gắn liền với hình ảnh “ngực phẳng”.

Ngoài ra, nhà sáng tạo nội dung cũng chia sẻ phải trải qua sự ghét bỏ và đánh giá mỗi ngày. Cùng với những dòng chia sẻ, cô gái trẻ gắn kèm những đoạn video ghi lại cảnh khóc trong phòng ngủ, phòng tắm hay trên bãi biển, tô đậm những khó khăn phải trải qua.

Bên cạnh áp lực từ mạng xã hội, Clara Đào cũng chia sẻ loạt biến cố trong cuộc sống cá nhân. Cụ thể, trong năm qua, cô bị lừa đảo, mất hàng nghìn USD, chia tay, mất bạn thân và chứng kiến ông chống chọi với căn bệnh ung thư.

Quyết định công khai nâng ngực khiến Clara Đào mất số lượng lớn người theo dõi. Ảnh: @clara_dao.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người dùng để lại những lời động viên, cổ vũ tinh thần cô gái trẻ. Họ kêu gọi sự đồng cảm với quyết định phẫu thuật vòng một của cô.

“Lần đầu tiên, cô ấy đặt bản thân mình lên trên. Chúng ta cần tôn trọng điều đó”, trích một bình luận.

“Cô ấy giúp bạn xây dựng sự tự tin và bạn lấy đi sự tự tin của cô ấy”, người khác viết.

Trong một video đăng tải ngày 1/4, Clara Đào lần đầu khoe hình ảnh vòng một đầy đặn, thu hút sự quan tâm. Khi đó, người theo dõi tưởng rằng đây là trò đùa ngày Cá tháng Tư của cô.

Tuy nhiên, cô gái liên tục xuất hiện với hình thể mới, khiến cộng đồng làm đẹp đặt nghi vấn về một cuộc phẫu thuật nâng ngực. Ngay sau đó, TikToker 27 tuổi đăng tải video chia sẻ về quyết định thay đổi vòng một của bản thân.

Cô cho biết đã xây dựng nội dung về vòng một nhỏ trong suốt 6 năm qua, thực hiện hơn 900 video liên quan đến chủ đề này. Những nội dung này mang đến cho Clara cả lượt tương tác và số tiền lớn.

Trong video giải thích, TikToker cho biết hoàn toàn không phản bội niềm tin trước đó, vẫn tin rằng mọi kích cỡ ngực đều đẹp và xứng đáng được tôn vinh. Song, theo thời gian, cô không còn hứng thú với hình thể “ngực phẳng” gắn liền với nhận diện thương hiệu của mình.

Lý do duy nhất dẫn đến quyết định phẫu thuật nâng ngực của Clara Đào là “niềm vui”. Cô cho biết đặc biệt mong muốn sự thay đổi ở thời điểm này.

Phía dưới video giải thích, nhà sáng tạo nội dung nhận về nhiều bình luận tiêu cực từ phía cộng đồng mạng trong nước và quốc tế.

Phần lớn ý kiến cho rằng Clara không nhất quán với định hướng xây dựng hình ảnh cá nhân và phản bội niềm tin của người theo dõi. Họ nghi ngờ rằng cô luôn cảm thấy tự ti về vòng một nhỏ, lạm dụng nội dung tích cực hình thể để “câu view”.

Dù nhà sáng tạo nội dung này đã lên tiếng giải thích, làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng vẫn hướng vào cô.

Trong clip giải thích của mình, Clara Đào nhắc đến khái niệm flat-chested positivity (tạm dịch: “tích cực về ngực phẳng”). Đây được xem là một nhánh của trào lưu body positivity, tập trung vào việc tôn vinh vòng một nhỏ, khuyến khích phụ nữ xây dựng sự tự tin về hình thể tự nhiên, thay vì đáp ứng các tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống.

Đó là lý do hành động phẫu thuật nâng ngực của Clara bị nhận xét là đi ngược lại với trào lưu mà cô nhiệt tình theo đuổi trong nhiều năm nay. Đến hiện nay, có thể thấy, nữ TikToker phải đánh đổi nhiều, trải qua những mất mát lớn bởi hành động “trùng tu” vòng một.