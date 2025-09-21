Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Nữ sinh ở Đắk Lắk bị 'bắt cóc online', đòi tiền chuộc hơn 400 triệu

  • Chủ nhật, 21/9/2025 15:44 (GMT+7)
Sau tống tiền được 17 triệu đồng, bọn “bắt cóc online” liên tục gọi điện đe dọa, thúc ép gia đình nữ sinh chuyển tiếp 400 triệu đồng bảo đảm an toàn tính mạng.

Trung tá Lê Tấn Tình - Phó Trưởng Công an phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) - thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào cuộc giải cứu nữ sinh 17 tuổi "bị bắt cóc online", đòi tiền chuộc, với các thủ đoạn quen thuộc.

"Hiện Công an phường Tuy Hoà đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự TP.HCM, xác định được nơi ở và sự an toàn của nữ sinh V. - nạn nhân trong vụ 'bắt cóc online", Trung tá Lê Tấn Tình cho biết.

Bat coc online anh 1

Gia đình nữ sinh V. trình báo sự việc tại Cơ quan Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 21/9, vợ chồng ông T. (trú phường Tuy Hòa) đến Công an phường này trình báo về vụ việc con gái họ bị “bắt cóc”, yêu cầu gia đình trả tiền chuộc hơn 400 triệu đồng.

Ông T cho biết, vì quá lo lắng cho sự an nguy của con gái, vợ ông đã chuyển trước cho bọn "bắt cóc" 17 triệu đồng.

"Sau đó, những người trong điện thoại liên tục gọi điện đe doạ, thúc ép gia đình chuyển tiếp 400 triệu đồng, nếu không con gái tôi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng", ông T. trình báo tại Cơ quan Công an.

Tiếp nhận sự việc, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Tuy Hòa đã động viên, trấn an gia đình cũng như hướng dẫn gia đình các biện pháp phòng chống thủ đoạn lừa đảo của những kẻ xấu.

Đồng thời, Công an phường Tuy Hòa đã phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự TP.HCM vào cuộc, đến khoảng 11h30 cùng ngày lực lượng xác định được nơi ở và sự an toàn của nữ sinh V., (con gái ông T.).

Cụ thể, nữ sinh V. bị kẻ xấu giả danh cơ quan chức năng, gọi điện thông báo V. có liên quan đến một vụ án ma tuý.

Lợi dụng sợ lo lắng của V., những kẻ này đã thao túng tâm lý, yêu cầu em xuống Cà Mau thuê khách sạn ở một mình. Sau đó, kẻ xấu yêu cầu V. làm theo các yêu cầu như: tự chụp hình ảnh giả mình đang bị bắt cóc, chụp hình nhạy cảm gửi cho chúng.

Kế đến, chúng yêu cầu V. tắt hết điện thoại, không liên lạc với ai. Khi chiếm được quyền điều khiển tài khoản zalo của V., những kẻ này đã sử dụng hình ảnh do V. chụp trước đó, cắt ghép, dàn dựng cảnh V. bị bắt cóc rồi gửi cho gia đình bằng tài khoản zalo của V.

Gia đình nữ sinh V. quá hoảng sợ, lo lắng, đã chuyển 17 triệu đồng cho những kẻ xấu trên.

Minh Minh/VTC News

Bắt cóc online Đắk Lắk Cà Mau Zalo nữ sinh thao túng tống tiền giải cứu

