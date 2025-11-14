'Nữ thần đường băng' 2 lần đạt HCV SEA Games

|
Với hai huy chương vàng SEA Games, Ashley Chin (27 tuổi) không chỉ là vận động viên trượt băng tốc độ ở Malaysia, mà còn là người tiên phong mở lối cho thể thao mùa đông nước này. Cô bắt đầu trượt băng từ năm 2009 và gắn bó đến bây giờ
|
Hiện nay, cô làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, đồng thời sáng tạo nội dung và duy trì lịch tập luyện nghiêm ngặt để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Không giống sự uyển chuyển của trượt băng nghệ thuật, bộ môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn của Ashley là cuộc đua của sức mạnh và chính xác. “Giống như giải F1 trên băng vậy. Không có lấp lánh hay vũ đạo, chỉ có tốc độ và quyết định trong tích tắc”, cô nói.
|
Ở Malaysia, số lượng sân băng tương đối ít. Vì thế, Ashley phải tranh thủ tập ở bất cứ đâu, chủ yếu tại Sunway Pyramid. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra rằng lịch tập luyện như vậy chưa đủ. “Chúng tôi chỉ tập 1 lần/tuần. Nếu muốn giỏi nhất, tôi phải tập luyện với những người giỏi nhất. Điều đó có nghĩa là tôi phải đến Hàn Quốc”, nữ VĐV chia sẻ. Trong 4 năm, Ashley sống và tập luyện tại xứ sở của các nhà vô địch Olympic. Lịch trình của cô cô bao gồm 2 buổi mỗi ngày, mỗi buổi 4 tiếng, 6 ngày/tuần. Ashley cho biết giai đoạn tập luyện này đặc biệt khắc nghiệt, giống như trại huấn luyện quân sự trên băng, góp phần thay đổi cuộc đời cô.
|
Dù thể thao mùa đông chưa phổ biến ở Malaysia, Ashley không ngần ngại bước ra đấu trường quốc tế. Các giải đấu mà cô tham dự đều ở nước ngoài, dưới điều kiện thời tiết lạnh giá. Ashley chỉ có 1-2 ngày để thích nghi, phải chiến đấu với cái lạnh, đảm bảo đem lại tình trạng thể chất và tinh thần tốt nhất. Nỗ lực ấy mang lại kết quả đáng tự hào tại SEA Games 2017 trên sân nhà. Ashley Chin cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung tiếp sức.
|
Tuy nhiên, hành trình của cô không trải đầy hoa hồng. Trước vòng loại Olympic Mùa đông 2018 tại Pyeongchang, Ashley bị gãy mắt cá chân. “Ngay trong đêm trước chuyến bay, tôi ngã. Mọi thứ sụp đổ. Tôi sợ mình sẽ không bao giờ trượt băng được nữa”, Ashley kể lại. Sau đó, chuỗi ngày vật lý trị liệu và hoài nghi bản thân kéo dài. May mắn, cô không bỏ cuộc, sẵn sàng “ngã 8 lần, đứng dậy 9 lần”. Bố mẹ là chỗ dựa lớn nhất của cô ở giai đoạn đó.
|
Khi không tập luyện, Ashley phụ trách bộ phận quảng cáo - khuyến mãi của công ty gia đình Smart Rental, đồng thời đảm nhận hoạt động CSR của quỹ phi lợi nhuận Sambong Future Foundation, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô cho biết đang tập trung cho SEA Games 2025 tại Thái Lan, hướng mắt về đường băng, chuẩn bị kỹ càng cả về thể chất và tinh thần.
|
Bên cạnh sự nghiệp, Ashley Chin cũng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cô sở hữu hơn 100.000 lượt theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về lối sống hàng ngày. Phong cách thời trang của Ashley vừa trẻ trung, năng động, cá tính, vừa quyến rũ, gợi cảm. Cô không ngại chia sẻ hình ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch biển.
|
Tháng trước, cô chính thức tổ chức đám cưới với chồng Koi Hann You. Cả hai xuất hiện trên sân băng, đính ước trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Thay vì diện váy bồng xòe hay đuôi cá, Ashley chọn một thiết kế ngắn, gọn gàng trong ngày trọng đại. Cô dâu thể hiện niềm hạnh phúc đặc biệt: “Trên sân băng này, tôi đã theo đuổi ước mơ, chiến đấu và tìm thấy sức mạnh. Nhưng hôm nay tôi đứng đây với người ở bên mình không chỉ vì những chiếc huy chương”.
Vì sao đồ độc bản trở thành biểu tượng quyền lực
Theo cuốn Tinh anh công sở 4.0, xu hướng săn lùng đồ độc bản xuất phát từ hai yếu tố cốt lõi: sự khan hiếm và giá trị biểu tượng. Những sản phẩm phiên bản giới hạn không chỉ giữ giá theo thời gian mà còn tạo “giá trị ngầm” về đẳng cấp xã hội cho người sở hữu. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và sản phẩm đại trà dư thừa, giá trị độc nhất trở thành lợi thế sinh tồn của thương hiệu lẫn cá nhân.