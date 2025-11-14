'Nữ thần đường băng' 2 lần đạt HCV SEA Games

Ở Malaysia, số lượng sân băng tương đối ít. Vì thế, Ashley phải tranh thủ tập ở bất cứ đâu, chủ yếu tại Sunway Pyramid. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra rằng lịch tập luyện như vậy chưa đủ. “Chúng tôi chỉ tập 1 lần/tuần. Nếu muốn giỏi nhất, tôi phải tập luyện với những người giỏi nhất. Điều đó có nghĩa là tôi phải đến Hàn Quốc”, nữ VĐV chia sẻ. Trong 4 năm, Ashley sống và tập luyện tại xứ sở của các nhà vô địch Olympic. Lịch trình của cô cô bao gồm 2 buổi mỗi ngày, mỗi buổi 4 tiếng, 6 ngày/tuần. Ashley cho biết giai đoạn tập luyện này đặc biệt khắc nghiệt, giống như trại huấn luyện quân sự trên băng, góp phần thay đổi cuộc đời cô.