Dàn nữ VĐV 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn ở quán bar Nhật Bản gây sốt

“Phần lớn người Nhật cho rằng phụ nữ hấp dẫn là người có vóc dáng mảnh mai, lưng nhỏ, chân thon, nhưng khách ở đây thì khác”, Hitomi Harigae, quản lý của quán, chia sẻ. Ngoài giờ làm, cô thường xuyên tập tạ tại phòng gym Muscle, và đôi khi tự thưởng cho mình những buổi chăm sóc móng tại tiệm Twinkle Mignon. “Chúng tôi làm việc chăm chỉ, nhưng cũng tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình”, cô chia sẻ.