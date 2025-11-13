Dàn nữ VĐV 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn ở quán bar Nhật Bản gây sốt

|
Giữa lòng Tokyo (Nhật Bản), trong một quán bar kín đáo rực ánh neon hồng, tiếng nhạc vang dội hòa cùng tiếng hò reo phấn khích. Sau quầy bar hình chữ U, hàng chục cô gái trong trang phục thể thao bó sát đồng loạt bóp nát những quả bưởi bằng đôi tay trần rắn chắc, màn “khởi động” quen thuộc tại quán Muscle Girls, Reuters đưa tin.
Một vị khách nam cúi người cắn nửa quả bưởi, phần còn lại vừa được nhân viên quán là Risa Matsuda (27 tuổi), bóp nát bằng đôi tay trần để pha chế đồ uống.
“Phần lớn người Nhật cho rằng phụ nữ hấp dẫn là người có vóc dáng mảnh mai, lưng nhỏ, chân thon, nhưng khách ở đây thì khác”, Hitomi Harigae, quản lý của quán, chia sẻ. Ngoài giờ làm, cô thường xuyên tập tạ tại phòng gym Muscle, và đôi khi tự thưởng cho mình những buổi chăm sóc móng tại tiệm Twinkle Mignon. “Chúng tôi làm việc chăm chỉ, nhưng cũng tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình”, cô chia sẻ.
Mở cửa từ giữa năm 2020, Muscle Girls nhanh chóng trở thành điểm đến gây sốt trên mạng xã hội nhờ cách tiếp cận mới mẻ với khái niệm nữ tính. Trung bình mỗi ngày, quán đón khoảng 100 khách, phần lớn là du khách nước ngoài. Với 6.000 yen (khoảng 40 USD), khách có thể tận hưởng 80 phút trải nghiệm bao gồm đồ uống protein, “all-you-can-drink” và màn trình diễn của các nữ nhân viên, những người khoe cơ bụng sáu múi, kéo xà đơn hay múa cột trong trang phục da báo.
Một số dịch vụ phụ thu còn khiến du khách tò mò, như được “bế lên bằng đùi” hay “ăn một cú tát thật lực”. Trên sân khấu, Yuka Moriya (30 tuổi), gương mặt quen thuộc của quán, thể hiện sức mạnh qua động tác kéo xà đơn, trong khi các du khách nữ đến từ Trung Quốc nhanh tay ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại.
Trong bối cảnh Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ phụ nữ trưởng thành thiếu cân cao nhất trong nhóm các nước phát triển, gần 9%, gấp gần 5 lần Mỹ và Đức theo số liệu OECD, sự xuất hiện của Muscle Girls được xem như lời phản biện mạnh mẽ với chuẩn đẹp “càng gầy càng đẹp”. Đầu năm nay, hội đồng bác sĩ và học giả Nhật đã cảnh báo rằng việc tôn sùng hình thể gầy gò đang dẫn đến suy dinh dưỡng và nhiều vấn đề sức khỏe khác, đồng thời kêu gọi thay đổi nhận thức về hình mẫu phụ nữ lý tưởng.
Tại Muscle Girls, hơn 30 nhân viên, hầu hết đam mê thể hình hoặc CrossFit, đang làm điều đó mỗi ngày. Với Harigae, nơi đây không chỉ là công việc mà còn là cộng đồng chị em gắn bó, cùng nhau chia sẻ chế độ ăn, bài tập và động lực sống.
Trong vài năm trở lại đây, phong trào nữ thể hình đang phát triển mạnh tại Nhật, với nhiều giải đấu được tổ chức trên khắp các thành phố. Tuy nhiên, theo Harigae, bên ngoài cộng đồng nhỏ đó, định kiến “phụ nữ đẹp là phải gầy” vẫn chiếm ưu thế. “Khi nói chuyện với bạn bè thời đi học, tôi cảm nhận rõ họ vẫn giữ lối nghĩ cũ, họ muốn thật mảnh mai”, cô chia sẻ.
Dẫu vậy, những quan điểm ấy đang dần thay đổi. Một khảo sát năm 2023 của viện nghiên cứu Dentsu Soken cho thấy 38,2% người được hỏi đồng ý rằng “đàn ông phải nam tính, phụ nữ phải nữ tính”, giảm so với 43,7% vào năm 2021.
“Vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ nằm ở sự mảnh mai”, Yuka Moriya, một vận động viên thể hình gia nhập Muscle Girls từ năm 2023, nói. Cô cho biết được truyền cảm hứng từ những đồng nghiệp đam mê tập luyện và muốn lan tỏa hình ảnh khỏe mạnh tích cực. “Tôi mong ngày càng có nhiều người nhìn thấy vẻ đẹp trong từng khối cơ”, Moriya nói thêm.
