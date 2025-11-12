Em vợ Kanye West mặc táo bạo không kém chị gái

|
Angelina Censori, em gái Bianca Censori (vợ rapper Kanye West), gây chú ý khi diện chiếc váy ren xuyên thấu táo bạo, khoe phần lớn da thịt, gợi liên tưởng đến phong cách ăn mặc hở hang của chị gái. Người mẫu 21 tuổi này mặc chiếc váy trong suốt có giá 995 USD của thương hiệu Mirror Palais.
|
Thiết kế mỏng manh giúp Angelina khoe trọn eo thon, đôi chân dài và vòng một lấp ló sau những mảng ren được bố trí tinh tế. Mái tóc bob ngắn được uốn nhẹ, ôm sát khuôn mặt, phù hợp với chiếc váy sexy. Đáng chú ý, cô từng đăng tải hình ảnh diện chiếc váy tương tự trong tiệc sinh nhật 21 tuổi hôm 27/4. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu.
|
Có thể thấy, lối ăn mặc của Angelina chịu ảnh hưởng ít nhiều từ chị gái Bianca Censori - người thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ gây tranh cãi trên thảm đỏ và đường phố. Cả hai đồng loạt lăng xê trang phục xuyên thấu, khoe da thịt lấp ló dưới lớp vải mỏng manh. Angelina Censori nhiều lần diện các thiết kế trong suốt, hướng sự chú ý vào những khoảng hở. Trong khi đó, chị gái cô từng bị chỉ trích vì chiếc váy “khỏa thân” khi bước đi trên thảm đỏ Grammy. Thiết kế này tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ trong lĩnh vực thời trang.
|
Bên cạnh váy áo xuyên thấu, Angelina mới xuất hiện trong một bộ hình thời trang táo bạo hồi tháng 9, sử dụng duy nhất dây lưng để che chắn vòng một, loại bỏ hoàn toàn áo trong tạo hình này. Đáng chú ý, nữ người mẫu thắt chặt dây lưng, khiến khuôn ngực bị o ép.
|
Angelina Censori cũng đặc biệt yêu thích mốt không quần giống chị gái. Trong một bộ hình hồi tháng 7, cô tạo dáng khêu gợi với chiếc bodysuit màu trắng xẻ 2 bên, bổ sung chi tiết vặn thừng. Cô kết hợp thiết kế này với vớ da chân và giày cao gót mũi nhọn màu trắng, hoàn toàn loại bỏ quần. Đáng chú ý, bodysuit tương đối kiệm vải, để lộ toàn bộ phần bên ngực, mạn sườn và một phần vòng ba. Hình ảnh gợi cảm này lập tức gợi liên tưởng đến Bianca Censori. Vợ rapper Kanye West cũng thường xuyên xuống phố với bodysuit hoặc nội y tam giác, kết hợp cùng vớ da chân, bỏ quên quần dài.
|
Đó cũng không phải lần duy nhất Angelina Censori theo mốt mặc quần tất cất quần dài. Cô từng nhiều lần diện nội y tam giác màu sắc trung tính như trắng và đen khi chụp hình thời trang, xuống phố. Trong tấm hình chụp với chị gái hồi năm ngoái, cô cũng theo đuổi xu hướng này. Trong khi Angelina diện baby tee trắng và nội y dạng boxer nam giới đồng màu, Bianca lại mặc chiếc áo không tay tông nâu và cũng hoàn toàn loại bỏ quần dài. Cặp chị em thu hút sự quan tâm với hình ảnh táo bạo.
|
Ngoài ra, Angelina Censori còn không ngại diện bikini trong các bộ hình thời trang và chuyến du lịch biển. Cô thể hiện sự yêu thích với đồ bơi dây 2 mảnh đơn sắc, mang tông màu đen, nâu hay metallic. Người mẫu 21 tuổi thường khoe làn da rám nắng khỏe khoắn, quyến rũ, đường cong cơ thể gợi cảm và đôi chân dài lý tưởng trong những khung hình. Vẻ đẹp vừa năng động vừa sexy của Angelina được tôn vinh trong những bộ hình bikini.
|
Angelina Censori hiện đầu quân cho công ty người mẫu Mother, phát triển sự nghiệp thời trang chuyên nghiệp. Cô chăm chỉ thực hiện các bộ hình cho nhiều nhà mốt trên thế giới. Gần đây, em gái Bianca Censori mặc trang phục Miu Miu, đồng thời nhiệt tình lăng xê váy áo của Mirror Palais hay Costanzoii. Nhìn chung, với lợi thế hình thể và màu sắc riêng, cô được dự đoán là có khả năng tiến xa trong lĩnh vực này.
