Em vợ Kanye West mặc táo bạo không kém chị gái

Có thể thấy, lối ăn mặc của Angelina chịu ảnh hưởng ít nhiều từ chị gái Bianca Censori - người thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ gây tranh cãi trên thảm đỏ và đường phố. Cả hai đồng loạt lăng xê trang phục xuyên thấu, khoe da thịt lấp ló dưới lớp vải mỏng manh. Angelina Censori nhiều lần diện các thiết kế trong suốt, hướng sự chú ý vào những khoảng hở. Trong khi đó, chị gái cô từng bị chỉ trích vì chiếc váy “khỏa thân” khi bước đi trên thảm đỏ Grammy. Thiết kế này tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ trong lĩnh vực thời trang.