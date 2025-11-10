Xoài Non gợi cảm đón tuổi mới

#1. Harry Nista - 8,5/10 điểm: Harry Nista ghi điểm với tạo hình nổi bật, ấn tượng trong tuần qua. Tín đồ thời trang này lấy cảm hứng từ chiếc ly uống nước quen thuộc tại các tiệm trà đá trên đường phố Việt Nam. Anh cũng hưởng ứng xu hướng pop color (thường được ứng dụng trong pop art), thể hiện khả năng chơi màu sặc sỡ với set jumpsuit này. Bộ đồ in hoạ tiết chấm tròn mang gam đỏ, xanh, vàng, trắng, gợi liên tưởng đến chiếc ly thân quen. Bông tai bản lớn mang màu sắc tương đồng hay mái tóc đỏ rực rỡ càng khiến tổng thể thêm phần ấn tượng. Outfit thể hiện sự sáng tạo, phá cách của người mặc, nối dài chuỗi tạo hình lấy cảm hứng từ những đồ vật bình dị của Harry Nista. Ảnh: @harry.nista.

#2. Doãn Hải My - 8/10 điểm: Doãn Hải My tiếp tục gây ấn tượng với tạo hình cô dâu trong bộ ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới với chồng Đoàn Văn Hậu. Trong đó, nàng WAG Việt lựa chọn chiếc váy 2 dây ngắn dáng corset bổ sung nẹp định hình xương cá. Lựa chọn trang phục cưới này giúp cô dâu khoe lợi thế đôi chân dài, thon gọn lý tưởng. Đôi chân vốn là biểu tượng địa vị trong lĩnh vực thời trang những năm gần đây. Điểm nhấn nằm ở phần cape đính hoa 3D tháo rời. Chi tiết hoa vốn nằm ở ranh giới giữa lãng mạn và sến, được vợ Đoàn Văn Hậu ứng dụng thành công trong tạo hình cô dâu. Trang phục, phụ kiện lãng mạn giúp Doãn Hải My hoàn toàn ghi điểm. Ảnh: @_doanhaimy.

#3. Xoài Non - 7/10 điểm: Xoài Non thu hút sự quan tâm với tạo hình búp bê đón tuổi mới. Đúng với biệt danh “búp bê”, tín đồ thời trang này lựa chọn chiếc váy trắng trễ vai, lấy cảm hứng từ trang phục của quý tộc phương Tây thời xưa, được phim Bridgerton lăng xê lại trong những năm gần đây. Phần thân trên mang tạo hình corset, ôm sát cơ thể, giúp người mặc khoe khéo vóc dáng lý tưởng. Tay áo bồng xòe gia tăng điểm nhấn cho tạo hình tiểu thư lãng mạn, thanh lịch, nhưng không kém phần quyến rũ. Kiểu dáng váy trễ vai cũng giúp Xoài Non khoe khéo vòng một đầy đặn lấp ló và hình xăm trước ngực. Mái tóc vàng hoe, tạo kiểu xoăn nhẹ vốn gắn bó với tín đồ thời trang này trong nhiều năm. Ảnh: @chanchan.0411.

#4. Mina Phạm - 6/10 điểm: Vợ đại gia Minh Nhựa gây thất vọng khi diện outfit khuếch trương logo. Mina Phạm theo đuổi xu hướng loud luxury (hay logomania), đeo khuyên tai bản lớn in tên thương hiệu, xách túi hình quả trứng bổ sung logo Chanel ở chính giữa. Sự lựa chọn phụ kiện này khiến tổng thể trang phục trở nên tương đối phô trương, không thể hiện được sự tinh tế vốn thịnh hành trong lĩnh vực thời trang những năm gần đây. Chiếc váy màu hồng pastel chất liệu vải nhăn kết hợp với đôi giày cao gót đính lông đồng màu cũng bị nhận xét là sến, lỗi mốt. Bộ đồ thừa chi tiết, thiếu điểm nhấn này của Mina Phạm khó ghi điểm. Ảnh: @rose_pham_mina.

#5. Quỳnh Thi - 5/10 điểm: Quỳnh Thi gây khó hiểu với sự lựa chọn trang phục rườm rà, có phần dìm dáng. Cụ thể, cô khoác lên mình set trang phục ren màu trắng, bổ sung phần cape cài khuy phía bên ngoài. Chiếc cape này được đánh giá là tương đối thừa thãi, không thực sự ăn nhập với trang phục phía trong. Thậm chí, chi tiết này cũng khiến phần cổ người mặc trở nên ngắn hơn thực tế, làm mất đi sự thanh thoát của phần thân trên. Outfit tương đối bí bách khiến Quỳnh Thi hoàn toàn mất điểm. Ảnh: @quynhthie.

Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng.

