Triệu Lộ Tư hiếm hoi diện mốt 'không quần'

Mốt không quần bất ngờ được nữ diễn viên Triệu Lộ Tư hưởng ứng trên sân khấu. Trào lưu này cũng chinh phục nhiều minh tinh trong năm nay.

Triệu Lộ Tư hiếm hoi diện trang phục sexy. Ảnh: Weibo.

Trong fan meeting mừng sinh nhật, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư xuất hiện với trang phục tương đối sexy. Đây là lần hiếm hoi cô lựa chọn váy áo gợi cảm khi xuất hiện trước công chúng.

Triệu Lộ Tư theo đuổi mốt không quần thịnh hành trong lĩnh vực thời trang những năm gần đây. Nữ diễn viên diện set bodysuit ren đen thuộc bộ sưu tập Thu 2025 của nhà mốt Ronald van der Kemp.

Chiếc quần tam giác cắt cao giúp người mặc phô diễn toàn bộ đôi chân thon gọn, lý tưởng. Đôi chân cũng được xem là biểu tượng địa vị trong ngành công nghiệp thời trang gần đây.

Bên cạnh chi tiết cắt cao, phần thân trên xuyên thấu cũng trở thành điểm nhấn của outfit này. Người mặc không ngại khoe áo ngực đồng màu lấp ló phía sau lớp vải mỏng. Nữ diễn viên Trung Quốc cũng lăng xê, hưởng ứng mốt xuyên thấu đặc biệt thịnh hành trên thảm đỏ trong năm nay.

Triệu Lộ Tư gây chú ý với mốt không quần. Ảnh: Weibo.

Triệu Lộ Tư bổ sung áo khoác lông và đôi boots da cao cổ cho outfit vừa cá tính vừa sexy. Mái tóc màu cam nổi bật càng trở nên ăn nhập với tạo hình quyến rũ, táo bạo hiếm hoi này.

Hồi giữa năm, Triệu Lộ Tư từng gây chú ý với khoảnh khắc tốc váy trên sân khấu. Đây là tai nạn trong quá trình biểu diễn, song lại tạo ra hình ảnh đáng nhớ ở lĩnh vực thời trang. Giới mộ điệu nhanh chóng so sánh hình ảnh của Triệu Lộ Tư với khoảnh khắc tốc váy huyền thoại của Marilyn Monroe.

Clip, hình ảnh ghi lại giây phút nữ diễn viên Trung Quốc nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng lấy tay kéo váy khi cơn gió thổi bay lớp vải mỏng cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo.

Tại sự kiện, Triệu Lộ Tư diện một chiếc váy ngắn dáng xòe màu vàng mù tạt, tôn nổi làn da trắng sáng. Đặc biệt, chi tiết giúp Triệu Lộ Tư ghi điểm nằm ở chiếc quần hoặc chân váy bí ngô màu trắng phía trong. Thay vì diện quần bảo hộ ôm sát như nhiều sao nữ khác, cô chọn món đồ thời trang thịnh hành, phù hợp với chiếc váy bên ngoài, đồng thời gia tăng độ bồng xòe cho tổng thể bộ đồ.

Nhờ chiếc quần hoặc chân váy bí ngô phía trong, khoảnh khắc tốc váy của Triệu Lộ Tư không trở nên hớ hênh hay phản cảm. Cô thậm chí còn nhận được lời khen vì hành động duyên dáng, phương án chọn đồ bảo hộ vừa khéo léo vừa hợp xu hướng.

Trở lại với mốt không quần tại fan meeting gần đây của Triệu Lộ Tư, xu hướng này không dành riêng cho nữ diễn viên Trung Quốc, mà còn được nhiều minh tinh nhiệt tình hưởng ứng. Lisa hay Jennie (BlackPink) là những mỹ nhân nhiệt tình lăng xê trào lưu này.

Trên sân khấu concert diễn ra ngày 19/10 tại sân vận động Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Lisa tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi theo đuổi mốt không quần, diện bodysuit cắt xẻ hở bạo.

Bộ đồ cắt cao để lộ toàn bộ vòng 3 của người mặc, đem đến nhiều tình huống hớ hênh trên sân khấu khi nữ ca sĩ thực hiện các động tác vũ đạo sexy. Đây được xem là một trong những outfit táo bạo nhất của Lisa trên sân khấu concert.

Trước đó, tại Met Gala 2025, nữ thần tượng K-pop gây chú ý với trang phục không thể táo bạo hơn. Cô diện outfit đến từ nhà mốt Louis Vuitton, bao gồm áo khoác chất liệu ren xuyên thấu lấp lánh và bodysuit cắt cao.

Bên cạnh việc chịu chỉ trích vì ăn mặc phản cảm, để lộ phần lớn vòng 3 tại sự kiện thời trang danh giá, Lisa còn vấp tranh cãi vì chọn bodysuit kém duyên. Cụ thể, thiết kế của cô bị cho là bao gồm hình ảnh chân dung của nhiều nhân vật da đen có sức ảnh hưởng trong lịch sử, bao gồm nhà hoạt động người Mỹ Rosa Parks, theo Cosmopolitan.

Trong khi đó, Jennie lại xuất hiện trên tạp chí CR Fashion Book (Pháp) với nội y tam giác màu tím đính ruy băng, kết hợp cùng đôi vớ da chân trắng, hoàn toàn loại bỏ quần dài trong outfit này.