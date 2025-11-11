'Quần bỉm' thống trị

Trào lưu không quần ngày càng chứng minh sức hút, đạt đến giới hạn khi nhiều ngôi sao ưa chuộng "bỉm thời trang".

Mốt không quần được Kristen Stewart nhiệt tình hưởng ứng trong đời sống hàng ngày. Ảnh: Gotham.

Những người nổi tiếng ngày càng “dị ứng” với quần. Bella Hadid và Julia Fox dạo phố với nội y, chỉ diện bodysuit hay blazer dáng dài mặc thay váy.

Trào lưu không quần đã mở đường cho một kiểu trang phục mới, ngắn hơn short nhưng dày dặn hơn nội y, được giới mộ điệu gọi vui là “bỉm thời trang”, theo The Atlantic.

Tôn vinh đôi chân

Kiểu quần này có phần tương đồng với hot pants thập niên 1970 hay playsuit hai mảnh phổ biến hồi những năm 1940. Song, sự khác biệt ở chỗ nó mang hình dáng của nội y rõ rệt, bao gồm quần tam giác cạp cao, bikini hoặc là thong (nội y dây).

Đây là loại nội y được thiết kế để mặc ra ngoài, đôi khi đi kèm phụ kiện như thắt lưng, được làm từ chất liệu nổi bật như da và len dày. Bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của Miu Miu từng giới thiệu nhiều mẫu quần dạng này, trong khi sàn diễn Xuân 2026 của Prada cũng có quần siêu ngắn mang dáng dấp “bỉm thời trang”.

Theo các chuyên gia, điểm nhấn của xu hướng này không nằm ở việc phô diễn vòng ba, mà tập trung vào tôn nổi đôi chân. “Đây là một bước ngoặt thú vị hướng đến việc tôn vinh đôi chân”, Nancy Deihl, đồng tác giả cuốn The History of Modern Fashion: From 1850 (tạm dịch: Lịch sử Thời trang Hiện đại: Từ năm 1850), nhận xét.

Lý do cho sự xuất hiện của xu hướng này đơn giản là thu hút sự chú ý. Theo Sonya Abrego, nhà nghiên cứu thời trang tại trường Parsons School of Design, việc khiến công chúng bất ngờ trong lĩnh vực thời trang ngày càng khó.

Những thiết kế cổ khoét sâu hay vải xuyên thấu vốn không còn đủ để gây ấn tượng giữa vô vàn hình ảnh trên mạng xã hội. Trong khi đó, chỉ vài cm vải chênh lệch giữa short và “bỉm thời trang” lại tạo nên sự táo bạo nổi bật.

Mốt không quần phủ sóng thảm xanh Met Gala. Ảnh: Met Gala.

Trào lưu của ngôi sao

Trào lưu này xuất hiện nhiều trên các sân khấu âm nhạc. Trong phần The Tortured Poets Department của buổi lưu diễn The Eras Tour, Taylor Swift diện chiếc quần ánh kim cạp cao của Vivienne Westwood, phối cùng áo ngực đồng bộ. Chappell Roan, Olivia Rodrigo, Lisa, Jennie (BlackPink) hay Sabrina Carpenter cũng nhiều lần xuất hiện với kiểu quần này.

Trang phục trên ngày càng trở nên quen thuộc với các ca sĩ nhạc pop, vừa nổi bật trên sân khấu, vừa thuận tiện di chuyển và thay đổi. “Tôi xem đó là ‘nội y của ngôi sao nhạc pop’. Nó tạo hiệu ứng thị giác, giúp kéo dài đôi chân”, Sarah Chapelle, người điều hành blog Taylor Swift Style, chia sẻ.

Theo Deihl, dù xuất hiện ở đâu, “bỉm thời trang” vẫn mang đậm tính sân khấu. Bà ví chúng với trang phục của Rockettes - nhóm vũ công nổi tiếng của Mỹ. Thời điểm hiện tại, phong cách showgirl cũng được ưa chuộng, đặc biệt sau album The Life of a Showgirl của Taylor Swift.

Trong ảnh quảng bá, cô diện trang phục gắn pha lê do Bob Mackie, nhà thiết kế huyền thoại từng tạo nên nhiều bộ đồ biểu diễn ở Las Vegas, thực hiện. Những sáng tạo của Mackie gần đây cũng được Miley Cyrus, Sabrina Carpenter và Zendaya ưa chuộng.

Dẫu vậy, “bỉm thời trang” không chỉ phổ biến trên sân khấu, mà còn lan tới thảm đỏ, sàn diễn và cả đường phố. Đỉnh cao của trào lưu không quần có lẽ nằm ở Met Gala năm nay. Nhiều ngôi sao xuất hiện với bodysuit hoặc “bỉm thời trang”.

Tuy nhiên, đây dường như vẫn là xu hướng dành riêng cho người nổi tiếng. Cole và Abrego cho rằng trào lưu này khó lan tới các thương hiệu phổ thông. Với số đông, xu hướng khoe chân được thể hiện ở những phiên bản kín đáo hơn như short siêu ngắn hay chân váy mini.

“Việc Kristen Stewart dạo phố với nội y len dệt hay Sydney Sweeney diện quần tam giác đính đá khác hẳn một người bình thường làm thế. Với người nổi tiếng, đời sống hàng ngày là sự tiếp nối của sân khấu. Họ luôn mặc để được chụp hình”, Deihl nói.

Theo Chapelle, trong kỷ nguyên mạng xã hội, ai cũng có thể trở thành “showgirl”, nhưng chỉ vài người dám làm điều đó mà không cần quần.