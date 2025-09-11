'Nữ y tá nhanh nhất Trung Quốc' gây tranh cãi

Chiến thắng của Zhang Shuihua tại giải marathon ở Cáp Nhĩ Tân đem lại cho cô biệt danh “y tá chạy nhanh nhất Trung Quốc”. Song, phát ngôn sau đó khiến cô mất hợp đồng tài trợ.

Zhang Shuihua bị chỉ trích vì phát ngôn sau cuộc đua.

Chỉ 3 ngày sau khi Zhang Shuihua giành chiến thắng tại Harbin Marathon, thương hiệu thể thao 361 Degrees tuyên bố chấm dứt hợp đồng với cô vào ngày 4/9. Toàn bộ nội dung liên quan cũng bị xóa khỏi tài khoản mạng xã hội của Zhang.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều người dùng tràn vào phần bình luận trên kênh livestream của thương hiệu, yêu cầu dừng hợp tác với vận động viên này do những phát ngôn trốn tránh trách nhiệm nhân viên y tế của cô.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với truyền thông trong nước rằng việc chấm dứt hợp đồng giữa 361 Degrees và Zhang là “thỏa thuận đôi bên”, theo Sixth Tone.

Y tá Zhang Shuihua gây tranh cãi vì phát ngôn thể hiện mong muốn bệnh viện tạo điều kiện cho thi đấu. Ảnh: Sixth Tone.

Phát ngôn gây tranh cãi

Zhang, y tá tại Bệnh viện trực thuộc thứ nhất, Đại học Y Phúc Kiến, hoàn thành cuộc đua với thành tích 2 giờ 35 phút 27 giây, trở thành “y tá chạy nhanh nhất Trung Quốc”. Song, sự chú ý không chỉ đến từ kết quả thi đấu, mà còn nằm ở phát biểu trong cuộc phỏng vấn sau đó của cô.

Trong làn nước mắt, Zhang mong muốn lãnh đạo khoa công nhận niềm đam mê của cô: “Tôi chỉ muốn sếp cho phép đổi ca vào cuối tuần, vì ai cũng biết nhân viên y tế rất bận rộn và mệt mỏi”.

Trước đó, cấp trên của Zhang cho biết cô chỉ được dự giải nếu tự thỏa thuận đổi ca với đồng nghiệp, dẫn đến tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội về việc liệu chủ sử dụng lao động có nên hỗ trợ nhân viên theo đuổi sở thích cá nhân hay không.

Một số ý kiến ủng hộ nữ y tá, mong bệnh viện hỗ trợ đam mê riêng của nhân viên. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc Zhang thường xuyên chạy giải có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của đồng nghiệp, đồng thời tăng áp lực cho bệnh viện.

Trên mạng xã hội Trung Quốc Douyin, một y tá từng thực tập tại khoa của Zhang chia sẻ: “Vì thành tích marathon ấn tượng, bệnh viện và khoa ban đầu rất ủng hộ. Một số cuộc thi trùng lịch trực, đồng nghiệp thường giúp cô ấy gánh vác”.

Người này cũng nói lịch trình của Zhang không chỉ xoay quanh marathon mà còn bao gồm phỏng vấn, quay phim và tập luyện.

Một nữ y tá khác, dùng tên giả Zhao Qiao, cho biết Zhang thường làm việc theo ca luân phiên, khiến việc sắp xếp trở nên khó khăn: “Nếu một người trong ca xin nghỉ, y tá khác phải thay thế”.

Zhang Shuihua vừa khóc vừa chia sẻ mong muốn sau khi giành chiến thắng tại giải chạy. Ảnh: Weibo.

Khối lượng công việc lớn của ngành y tế

Theo ước tính từ các bài đăng trên Douyin, Zhang đã tham dự ít nhất 10 giải marathon ngoài tỉnh Phúc Kiến. Tuy nhiên, Zhao, một vận động viên marathon khác, cho rằng sự bức xúc của Zhang là hợp lý: “Vấn đề cốt lõi nằm ở việc tối ưu hóa hệ thống phân ca cho nhân viên y tế”.

Khối lượng công việc của đội ngũ y tế tại Trung Quốc vốn rất cao, trong khi quốc gia này đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Cuối năm 2024, số lượng y tá đăng ký hành nghề là 5,85 triệu người, tương đương 4,16/1.000 dân, chưa bằng một nửa so với mức trung bình 9,2/1.000 dân của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Một ngày sau giải marathon, ngày 1/9, Zhang đăng tải chia sẻ trên Douyin: “Marathon không chỉ là thú vui vô bổ, mà còn là cách để tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và một phần mục tiêu cá nhân của tôi”. Bài viết sau đó đã bị xóa.

Ông Weng Shangeng, giám đốc bệnh viện, khẳng định cơ sở khuyến khích nhân viên theo đuổi sở thích cá nhân nếu không ảnh hưởng đến công việc. Ngày 5/9, bộ phận truyền thông bệnh viện cho biết vẫn trong quá trình trao đổi với Zhang về lịch trực, nhưng không xác nhận cô có đi làm hôm đó hay không.