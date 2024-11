'Vũ trụ' 176.000 USD trên cổ tay

Nhân dịp sự kiện Time for Art, Biver đã cho ra mắt một trong những chiếc đồng hồ ấn tượng nhất, hợp tác cùng nghệ sĩ người Thụy Sĩ Guillaume Ehinger. Chiếc Biver Automatique "Echoes of This Moment" đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu sử dụng thép không gỉ cho vỏ máy, kết hợp cùng mặt số vàng trắng 18K được chạm khắc thủ công và phủ men tinh xảo. Thiết kế mặt số lấy cảm hứng từ những bức tranh sơn dầu của Ehinger, với các mảng màu và họa tiết trừu tượng, mang đến chiều sâu và sự sống động cho cỗ máy. Chiếc đồng hồ được trang bị bộ máy Calibre JCB-003, giá bán ước tính 60.000- 120.000 USD . Ảnh: Biver.