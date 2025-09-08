Ôtô điện - thế lực mới của thị trường xe Việt

Thị trường ôtô Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển đổi xanh mạnh mẽ. Trong đó, ôtô điện đóng vai trò quan trọng giảm thiểu đáng kể lượng phát thải giao thông, nhất là ở đô thị.

Những năm gần đây, ôtô điện ngày càng phổ biến tại Việt Nam, thậm chí đã có những đại diện thuần điện dẫn đầu doanh số ở vài phân khúc nhất định. Những diễn biến này cho thấy ôtô điện đang trên đường trở thành thế lực mới của thị trường xe Việt.

Ôtô điện ngày càng phổ biến

Năm ngoái, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) báo cáo tổng doanh số ôtô toàn thị trường Việt đạt 340.142 xe, trong đó có 257.900 ôtô du lịch. TC Motor cho biết bán được 56.784 ôtô du lịch thương hiệu Hyundai cho khách Việt, còn VinFast báo cáo doanh số hơn 87.000 xe.

Nhờ thành tích này, VinFast trở thành hãng xe bán chạy nhất toàn thị trường, sở hữu doanh số vượt xa các hãng xe truyền thống của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

VinFast không phải là hãng xe đầu tiên giới thiệu ôtô điện tại Việt Nam, nhưng được xem là cái tên góp phần lớn giúp ôtô điện trở nên phổ biến ở quốc gia hình chữ S.

Thành công của VinFast mở đường cho sự gia nhập của loạt thương hiệu ôtô điện mới, chủ yếu từ ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Nhờ đó, khách Việt được tiếp cận nhiều lựa chọn thuần điện hơn, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi giao thông xanh.

Sự áp đảo của ôtô điện trên thị trường Việt trong năm 2024 đã tiếp tục nối dài sang năm 2025. Tính đến hết tháng 7, VinFast thông báo bàn giao thành công 79.048 xe điện tại Việt Nam. Doanh số này đã bao gồm dòng ôtô điện Green được VinFast thiết kế cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải.

Những mẫu ôtô điện đô thị của VinFast như VF 3 hay VF 5 đóng góp lớn vào lượng doanh số này. Sau 7 tháng, VF 3 bán được 26.223 xe tại Việt Nam, còn lượng bàn giao VF 5 đến tay khách Việt đạt 24.364 xe.

Những mẫu xe của VinFast đóng góp lớn vào doanh số ôtô điện tại Việt Nam.

Thành tích này giúp VF 3 và VF 5 là những cái tên dẫn đầu doanh số toàn thị trường, đồng thời trở thành mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc của mình. Một ôtô điện khác của VinFast cũng bán chạy nhất phân khúc là VF 6, ghi nhận doanh số 10.454 xe sau 7 tháng, vượt trội lượng tiêu thụ của các mẫu SUV cỡ B thương hiệu Nhật Bản.

Thế lực mới của thị trường xe Việt

Không những dẫn đầu ở nhiều phân khúc như đề cập ở trên, ôtô điện VinFast cũng cho thấy bản thân đang là thế lực mới nổi, có thể sớm cạnh tranh sòng phẳng với loạt ôtô động cơ đốt trong ở vài phân khúc khác.

Chẳng hạn ở phân khúc SUV cỡ C, VinFast VF 7 với 4.381 xe bán ra đang là cái tên xếp trên Hyundai Tucson, Honda CR-V về doanh số, trở thành một trong những xe ăn khách nhất phân khúc.

Ở nhóm SUV cỡ D và E, VinFast VF 8 và VinFast VF 9 là những dòng xe được nhiều khách hàng lựa chọn. Cả hai dòng xe này đều nằm ở top đầu phân khúc về doanh số.

So với loạt xe cùng phân khúc, ôtô điện với đại diện là các mẫu xe VinFast sở hữu lợi thế lớn về chi phí sử dụng. Ôtô điện cũng được trang bị nhiều công nghệ, tính năng an toàn và có trải nghiệm lái hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc, thậm chí toàn bộ dòng xe điện của VinFast có hiệu năng vận hành tương đương các dòng xe ở phân khúc cao hơn.

Nhu cầu chuyển đổi xăng-điện tại Việt Nam được cho là nền tảng có thể giúp ôtô điện nói chung và xe điện VinFast nói riêng mở rộng thị phần tại Việt Nam. Với khoảng cách doanh số hiện tại so với các thương hiệu khác, khả năng cao VinFast sẽ bảo vệ thành công danh hiệu hãng xe bán chạy nhất Việt Nam, qua đó nhấn mạnh vị thế hiện tại của ôtô điện với thị trường xe nội địa, khẳng định rõ nét cho xu hướng chuyển đổi của người dùng.