Ôtô ngâm nước hư hại nằm la liệt trên đường sau lũ lịch sử ở Huế

Trong những hình ảnh được ghi lại vào ngày 28/10, Quảng trường Xuân Phú và những điểm cao hiếm hoi không bị ngập đều trở thành nơi đậu xe tránh lũ. Tuy nhiên, mực nước dâng cao bất ngờ đã khiến không ít phương tiện vẫn bị ngập nghiêm trọng. Trước đó, vào ngày 27/10, lượng mưa lớn kỷ lục cộng với việc các hồ thủy điện xã lũ đã gây ra cảnh ngập lụt lịch sử tại TP Huế. Đỉnh điểm, mưa lũ lớn làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập sâu 1-2 m, có nơi hơn 2 m. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.