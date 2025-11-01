Ôtô ngâm nước hư hại nằm la liệt trên đường sau lũ lịch sử ở Huế

|
Trong đợt lũ lụt kéo dài nhiều ngày từ hôm 26/10, hàng nghìn phương tiện của người dân Huế đã bị hư hại vì ngập sâu. Nhiều ôtô, xe máy được đưa lên các điểm có địa thế cao để tránh lũ như cầu Nguyễn Hoàng, công viên trung tâm, siêu thị Aeon Mall... Đến sáng 1/11, sau khi nước lũ rút đã hoàn toàn, hàng loạt ôtô, xe máy vẫn nằm la liệt ở các địa điểm trên địa bàn TP Huế. Tại Quảng trường Xuân Phú thuộc công viên Trung tâm hành chính công trên đường Tố Hữu (phường Vỹ Dạ), hàng chục ôtô bị chết máy đang chờ được cứu hộ. Ảnh: Quốc Anh.
Trong những hình ảnh được ghi lại vào ngày 28/10, Quảng trường Xuân Phú và những điểm cao hiếm hoi không bị ngập đều trở thành nơi đậu xe tránh lũ. Tuy nhiên, mực nước dâng cao bất ngờ đã khiến không ít phương tiện vẫn bị ngập nghiêm trọng. Trước đó, vào ngày 27/10, lượng mưa lớn kỷ lục cộng với việc các hồ thủy điện xã lũ đã gây ra cảnh ngập lụt lịch sử tại TP Huế. Đỉnh điểm, mưa lũ lớn làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập sâu 1-2 m, có nơi hơn 2 m. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
Từ đêm 26/10, siêu thị Aeon Mall Huế (phường An Đông) đã đưa ra thông báo trở thành điểm đậu xe tránh lũ miễn phí cho bà con có nhu cầu, khi mức nước sông Hương đạt mức báo động 2 trở lên. Trong những ngày nhiều khu vực khác bị mất điện, siêu thị này vẫn là nơi tránh trú, điểm sạc điện và cấp đồ ăn nhẹ miễn phí cho người dân. Trên mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh đi thuyền từ nhà tới đây để sạc điện nhờ, dành lời cảm ơn cho sự hỗ trợ nhân văn của siêu thị. Ảnh chụp hôm 28/10 - ngày thứ 3 nước lũ dâng ở Huế. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
Trên đoạn phố Nguyễn Duy Trinh (phường An Cựu), nước bùn vàng sệt vẫn còn chưa rút hẳn, ngập nửa bánh xe sáng 1/11. Hai chiếc ôtô cũ được đậu tại đây bị hư hại nặng và bên trong không còn nội thất.
Lũ vừa rút cũng là thời điểm nhiều tiệm sửa ôtô, xe máy tại Huế bận rộn làm việc để nhanh chóng khắc phục sự cố cho các phương tiện. Trong garage ôtô đường Hoàng Quốc Việt, các kỹ thuật viên đang tất bật vệ sinh xe, sửa chữa hệ thống điện sau trận lụt lịch sử. Ảnh: Quốc Anh.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân viên cửa hàng cho biết vẫn còn hàng dài xe xếp hàng chờ sửa. Nhiều chủ ôtô vẫn chưa mang phương tiện ra xử lý ngay vì lo ngại thành phố sẽ có mưa to trở lại trong vài ngày tới. Ảnh: Quốc Anh.
Một chiếc xe bị hư hại nặng vì ngâm bùn đang được sửa chữa tại garage trên đường Phạm Văn Đồng.
Một đội cứu hộ đang lần lượt cẩu xe ôtô ngập nước về garage sửa chữa trên đường Tố Hữu. Chi phí để vệ sinh, sửa chữa những chiếc xe gặp sự cố vì mưa lũ có thể dao động ở mức 5-7 triệu đồng đến hàng trăm triệu, tùy thuộc mức độ hư hại. Ảnh: Quốc Anh.
Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (đường Nguyễn Huệ), hàng trăm xe máy hư hỏng vì ngập nước đang xếp hàng chờ sửa miễn phí. Tối 31/10, nhà trường thông báo đã tiếp nhận 1.300 xe và sửa được 400 xe. Với khoảng 900 xe đang chờ đợi, nơi này tạm ngừng nhận thêm. Ảnh: Quốc Anh.
Các kỹ thuật viên, sinh viên tại trường đã làm việc ngày đêm để kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng cho hàng trăm chiếc xe chết máy, hư hỏng vì ngập nước. Ảnh: Quốc Anh.
Ngay khi nước rút, người dân Huế đã nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, đường sá để sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Trước cổng trường THCS Chu Văn An, lực lượng chức năng tham gia dọn dẹp bùn non để học sinh được trở lại học. Ảnh: Quốc Anh.
