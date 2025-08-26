Ôtô sau lội nước - phải kiểm tra kỹ, xe điện cũng không chủ quan

Việc đưa ôtô đến các xưởng dịch vụ để kiểm tra sau lội nước được khuyến khích, bất kể xe có đang hoạt động bình thường hay không.

Ảnh: Việt Linh.

Khu vực trung tâm TP Hà Nội trong buổi sáng 26/8 ghi nhận nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ do ảnh hưởng từ trận mưa cường độ lớn, dồn dập nhiều giờ.

Việc xuất hiện nhiều đoạn ngập trên đường phố ảnh hưởng khá lớn tới hoạt động của phương tiện giao thông, nhất là ôtô.

Xe ngập nước - cần kiểm tra kỹ

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Trung - đại diện Trung tâm dịch vụ ôtô PAC ở Long Biên (TP Hà Nội) - cho biết ôtô sau khi bị ngập nước cần được mang ra các xưởng dịch vụ để kiểm tra, bất chấp xe có đang hoạt động bình thường hay không.

Đối với ôtô ngập khi đang đỗ, anh Trung cho rằng phần kiểm tra, xử lý có phần nhẹ nhàng hơn so với trường hợp "dính" ngập nước lúc đang di chuyển.

"Xe cần được sấy khô nội thất, nhất là phần thảm sàn, những vị trí dễ thấm nước để tránh gây mùi, ẩm mốc. Sàn xe cũng cần được làm khô để tránh tình trạng mục rỉ. Các hệ thống điện, cầu chì cần được kiểm tra để tránh chập cháy về sau. Xe cũng cần được kiểm tra dầu bôi trơn, khu vực bình nhiên liệu, hệ thống phanh, thay thế các phần lọc đã bị thấm nước", anh Hoàng Trung cho biết.

Ôtô động cơ đốt trong dễ bị thủy kích khi di chuyển qua vùng nước ngập. Ảnh: Việt Linh.

Còn trong trường hợp xe đang di chuyển nhưng "chết máy" do ngập nước, anh Hoàng Trung cho biết bên cạnh các bước nêu trên, chủ xe cần thêm bước kiểm tra, khắc phục, thay thế các phụ tùng hư hỏng trong động cơ, hoặc hộp điện bị chập cháy.

"Điều khiển xe động cơ đốt trong qua những vùng nước ngập rất dễ khiến xe bị chập điện hoặc xảy ra tình trạng thủy kích", anh Trung chia sẻ.

Như Tri Thức - Znews từng nhiều lần đề cập trong các bài viết trước, tình trạng thủy kích có thể khiến chủ xe phải mất cả trăm triệu đồng chi phí sửa chữa. Do đó, người điều khiển ôtô được khuyên không nên cố khởi động lại xe nếu không may ôtô "chết máy" khi di chuyển qua đường ngập nước.

Ôtô điện cũng không chủ quan

Về cơ bản, ôtô không phải là loại phương tiện được thiết kế với khả năng vận hành ở điều kiện ngập nước. Các mẫu xe động cơ đốt trong dễ xảy ra tình trạng thủy kích khi lội nước, còn ôtô điện được cho là có khả năng hoạt động tốt hơn, an toàn hơn khi di chuyển qua các đoạn đường ngập.

Ôtô không phải là loại phương tiện giao thông được thiết kế để di chuyển qua các vùng ngập nước. Ảnh: Việt Linh.

Nghiên cứu của Financial Express cho thấy ôtô điện có thể di chuyển khá an toàn qua vùng nước ngập nhờ hệ thống bảo vệ chống xâm nhập theo chuẩn IP65 hoặc IP67, tùy thuộc từng loại xe.

Chỉ số IP càng cao đồng nghĩa với khả năng chống bụi và nước càng tốt. Ví dụ với chuẩn IP67, xe điện được cho là có thể di chuyển ở mực nước cao đến một mét trong khoảng 30 phút mà vẫn đảm bảo an toàn.

Dù vậy, anh Hoàng Trung nhấn mạnh ôtô điện sau khi lội nước cũng tiềm ẩn những hư hỏng nội thất, bảng điện, hộp cầu chì tương tự xe động cơ đốt trong.

"Ôtô điện không sử dụng dung dịch bôi trơn cho động cơ, nhưng motor điện, các điểm đấu nối điện áp cao, cầu chì, hệ thống làm mát pin... cũng có thể gặp hư hỏng do ngập nước. Chi phí khắc phục các sự cố này cũng khá cao", anh Hoàng Trung nhận định.

Ôtô cần được kiểm tra sau khi di chuyển qua vùng ngập nước. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ góc độ của người làm kỹ thuật ôtô, anh Hoàng Trung cho rằng nếu nước đã tràn vào sàn xe, chủ phương tiện cần sớm đưa xe đi kiểm tra, bất chấp xe có đang hoạt động bình thường hay không.

"Nếu nước chưa ngập đến sàn xe, chủ xe cũng nên đưa phương tiện đi kiểm tra, tối thiểu ở hệ thống phanh để đảm bảo an toàn", anh Hoàng Trung kết luận.