Phán quyết gây phẫn nộ vụ chó cưng bị xích, bỏ rơi trong bão lớn

Cộng đồng ở bang Florida (Mỹ) phẫn nộ khi nhà chức trách hủy bỏ cáo buộc ngược đãi động vật với Giovanny Aldama Garcia - người bị cáo buộc bỏ rơi chó cưng trong cơn bão năm ngoái.

Chú chó con được tìm thấy khi nước đã dâng lên tới ngực. Ảnh: DailyMail.

Theo văn phòng Công tố viên quận Hillsborough, không có đủ bằng chứng để xác minh Garcia chính là người đã trói chú chó bull terrier - sau này được đặt tên là Trooper - vào hàng rào bên lề xa lộ I-75 khi cơn bão cấp 3 Hurricane Milton đổ bộ ngày 9/10/2024, theo The New York Post.

Trước đó, camera của Cảnh sát giao thông Florida ghi lại cảnh Trooper mắc kẹt trong làn nước ngập ngang bụng, sủa kêu cứu giữa mưa bão. Garcia khai rằng ông “không kịp cứu con chó trước khi rời khỏi bang để tránh bão” và “không tìm được ai trông giúp”.

Theo cáo trạng ban đầu, Garcia có thể đối mặt mức án 5 năm tù nếu bị kết tội hành hạ động vật nghiêm trọng. Tuy nhiên, công tố viên Suzy Lopez cho rằng “việc không tìm thấy chó trong quá trình sơ tán khẩn cấp không đồng nghĩa với hành vi phạm tội”, nên quyết định rút cáo buộc.

Chú chó Trooper sau đó được sĩ quan tuần tra Orlando Morales giải cứu và đưa đến Hội Nhân đạo Leon để kiểm tra sức khỏe, tìm chủ mới. Không lâu sau, Trooper được một gia đình nhận nuôi.

Trooper với chủ mới Frank Spina sau khi được giải cứu và nhận nuôi. Ảnh: FOX.

Quyết định của cơ quan công tố đã khiến giới bảo vệ động vật phẫn nộ. “Tôi thật sự thất vọng và sốc”, Lisa Glunt - Giám đốc tổ chức cứu hộ động vật tại Tallahassee - nói. “Chúng tôi nghĩ vụ này sẽ được xử lý nghiêm túc, nhất là khi Florida đã có luật mang tên Trooper’s Law từ chính vụ việc này”.

Tháng 5 vừa qua, Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành Florida Senate Bill 150, còn gọi là “Trooper’s Law”, quy định việc trói và bỏ rơi chó trong các đợt sơ tán bão là trọng tội. Luật này chính thức có hiệu lực trên toàn bang từ đầu tháng 10.

“Thông điệp rất rõ ràng: đừng bao giờ làm vậy. Động vật không phải món đồ để bỏ rơi, nhất là trong tình huống khẩn cấp. Quyết định này tạo tiền lệ rất xấu”, Glunt nhấn mạnh.

Frank Spina, chủ mới của Trooper, cũng bày tỏ phẫn nộ: “Chẳng lẽ Trooper tự trói mình vào hàng rào sao? Sao không đưa ra bồi thẩm đoàn? Tất cả chúng tôi đã cùng nhau vận động để có được luật này, vậy mà giờ công tố lại buông tay”.

Sau khi được cứu, Trooper được phát hiện mắc ung thư và phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Các bác sĩ thú y còn lấy ra từ bụng chó một túi nylon nặng gần 1 kg chứa 120 mẩu rác gồm nhựa và kim loại, cho thấy nó đã phải chịu đựng tình trạng đói khát nghiêm trọng trong thời gian bị bỏ rơi.