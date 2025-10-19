Hot girl triệu follow bỏ chồng sau đám cưới 'đầy nhục nhã'

Sao mạng McKinley Richardson chia tay YouTuber Jack Doherty sau khi lời thề cưới mang tính xúc phạm của anh gây phẫn nộ trên mạng xã hội, theo The New York Post.

Cặp đôi từng gây xôn xao khi tổ chức một đám cưới bốc đồng tại Las Vegas vào tháng 11/2024. Buổi lễ được phát trực tiếp đến 15,3 triệu người theo dõi của Doherty. Trong lúc trao lời thề, nam YouTuber bất ngờ rút ra một bản “hợp đồng tiền hôn nhân” và đọc trước mặt cô dâu cùng toàn thể quan khách.

"Cô ấy sẽ không được gì nếu tôi ly hôn, kể cả khi tôi ngoại tình", Doherty nói trong đoạn livestream. Anh còn tuyên bố nếu Richardson phản bội, cô sẽ phải trả 10 triệu USD , toàn bộ doanh thu từ tài khoản mạng xã hội của cô sau này cũng sẽ thuộc về anh, kể cả khi họ ly hôn.

Không dừng lại ở đó, Doherty còn nói Richardson “không được nói chuyện hay hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào khác sau ly hôn trong vòng 250 năm” và vẫn phải “nấu ăn, dọn dẹp và giặt đồ” cho anh.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, nhiều người băn khoăn không biết liệu đó là trò đùa hay lời nói thật, nhất là khi Doherty vốn nổi tiếng với các video chơi khăm.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, cả hai đã “đường ai nấy đi”. Richardson rời khỏi căn biệt thự ven sông trị giá 3,5 triệu USD ở Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ nơi họ từng chung sống.

Trả lời trong một tập podcast của Camilla Araujo, Richardson gọi đám cưới, lời thề cưới đó là “nỗi nhục nhã”.

“Anh ta bắt bố tôi đứng giữa sân khấu, rồi đọc những lời ghê tởm đó trước mặt mọi người. Bố tôi đã khóc vì quá xấu hổ, còn tôi thì cảm thấy bị xúc phạm”, cô kể.

Cô khẳng định không hề biết trước nội dung lời thề Doherty chuẩn bị. “Nó không phải lời thề ngọt ngào, mà là một màn sỉ nhục”, Richardson nói. “Ngay sau lễ cưới, anh ta còn nói trên camera: ‘Cảm ơn Chúa, cuối cùng họ cũng đi rồi’”.

Cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động của Doherty, gọi đó là “đáng buồn” và “gây sốc”. “Ngay cả khi đám cưới là giả, thì cô ấy vẫn là bạn gái thật của anh ta và đó là bố cô ấy”, một người bình luận. “Là một người cha, thật đau lòng khi thấy con gái mình bị đem ra làm trò đùa”, người khác viết.

Richardson cũng chia sẻ rằng ban đầu Doherty là người rất tốt, “tôn trọng, bảo vệ và yêu thương” cô. Nhưng sau này, “anh không còn là người mà tôi từng yêu nữa”.

Cả hai bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2023 và thường xuyên xuất hiện trong các video, livestream của Doherty. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, YouTuber này xác nhận họ đã chia tay sau khi người hâm mộ nhận thấy Richardson biến mất khỏi các nội dung của anh.

Trong một podcast sau đó, Doherty nói mối quan hệ của họ là “có thật” nhưng thừa nhận việc livestream quá nhiều và trộn lẫn giữa công việc với tình cảm đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp. “Cô ấy rất tuyệt trong suốt mối quan hệ. Nhưng tôi nghĩ sẽ không ai thật sự hiểu được chúng tôi”, anh nói.