Vợ chồng Ngân Collagen làm giàu ra sao?

Trong khi Ngân Collagen quảng cáo mình là bà chủ thương hiệu mỹ phẩm lớn, Lê Trung cũng tự giới thiệu là chủ tịch công ty thiết kế. Cả hai luôn xuất hiện với hình ảnh xa hoa.

Suốt 4 tháng qua, Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) là cái tên liên tục gây tranh cãi trên mạng xã hội. Từ danh "phú bà Cần Thơ", boss mỹ phẩm này dần sụp đổ hình tượng.

Liên tục khoe giàu có trên mạng để xây dựng hình tượng, Ngân Collagen cùng chồng là Lê Toàn Trung (sinh năm 1986) cũng nhiều lần bị bóc mẽ "phông bạt". Những mảng kinh doanh từ mỹ phẩm, kim cương, đá quý đến bất động sản được hai vợ chồng ra sức quảng bá cũng bị nghi ngờ.

Vợ là "bà trùm" mỹ phẩm

Ngân Collagen được nhiều người biết đến với thương hiệu N-collagen với nhiều sản phẩm giảm cân, thải mỡ. Không bán hàng qua sàn thương mại điện tử, "phú bà Cần Thơ" tự quảng cáo thông qua mạng xã hội và phân phối theo hệ thống đại lý.

Ngoài những sản phẩm giảm cân gây tranh cãi như "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus", thương hiệu này còn bán nhiều loại khác như kem trắng da, kem dưỡng, kem trị nám, son dưỡng.

Ngân Collagen thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen tại Cà Mau vào năm 2017 nhưng công ty này đã giải thể.

Sau đó, người này được giới thiệu là người sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp. Đây cũng chính là công ty phân phối "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus".

Ngân Collagen tự xây dựng hình tượng phú bà giàu có, là chủ thương hiệu mỹ phẩm đình đám.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 10/2018 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng . Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ mỹ phẩm. Chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980).

Đáng chú ý, doanh nghiệp liên tục thay đổi người đại diện pháp luật chỉ trong thời gian ngắn. Sau chưa đầy một năm thành lập, người đại diện chuyển sang bà Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1984), sau đó tiếp tục thay đổi sang ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981), ông Thang Quốc Em (sinh năm 1989).

Người đại diện hiện tại là ông Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998), không phải Trần Thị Bích Ngân.

Năm 2021, công ty của Ngân Collagen từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng vì hành vi "Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó", liên quan các sản phẩm "Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen", "Serum Skin Care" và "Whitening Perfect Cell".

Đến năm 2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật của sản phẩm Trà hỗ trợ giảm cân N-collagen để mua và sử dụng vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Chồng xưng chủ tịch công ty thiết kế

Trong khi vợ là bà chủ thương hiệu mỹ phẩm, chồng của Ngân Collagen là Lê Trung được biết tới là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản. Trên kênh TikTok, Lê Trung tự giới thiệu mình là "Chủ tịch TLouis Group - Chuyên thiết kế xây dựng biệt thự, lâu đài".

Lê Trung tự giới thiệu là chủ công ty thiết kế.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH TLouis Group thành lập ngày 7/5/2024, người đại diện theo pháp luật hiện tại là Trần Trung Kiên. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở và đăng ký thêm hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác, cả trong và ngoài lĩnh vực thiết kế xây dựng.

Lê Trung cũng tự nhận tự mình thiết kế và thi công biệt phủ 500 tỷ đồng của gia đình ở Cần Thơ. Suốt thời gian dài, Ngân Collagen thường xuyên "làm content" tại biệt thự và cho biết mất tới 5 năm để hoàn thiện và mới tân gia hồi tháng 4.

Doanh nhân sinh năm 1986 bị một số người cho rằng "nổ trên mạng" khi trên website, doanh nghiệp giới thiệu đã có trăm dự án xây dựng - thiết kế nội thất, dù mới thành lập chưa lâu. Trên website, công ty giới thiệu có vốn điều lệ 20 tỷ đồng vào thời điểm thành lập. Chủ sở hữu ở thời điểm đó là cá nhân Võ Tấn Phúc (sinh năm 2001, Phú Yên).

Mới đây, Ngân Collagen và Lê Trung tiếp tục bị dân mạng lật lại phát ngôn về "resort 22.000 ha" (tương đương 220 km2) ở Nha Trang (cũ), giới thiệu là công trình do công ty của người chồng thi công. Con số phi thực tế càng khiến dân mạng nghi ngờ về các tuyên bố trước đây của hai vợ chồng.

Trước khi dính tai tiếng, Ngân Collagen và chồng từng quảng cáo mình là chủ của một cửa hàng kim cương, trang sức và đá quý ở Cần Thơ. "Phú bà Cần Thơ" cũng liên tục khoe về những bộ trang sức trăm tỷ đồng, tuy nhiên lại bị cho là hàng kém chất lượng.

Ngân Collagen từng tuyên bố sở hữu những bộ trang sức kim cương đắt giá.

Loạt phát ngôn thiếu hiểu biết về các loại kim cương của Ngân Collagen cũng bị chỉ trích dữ dội. Khi nhiều dân mạng tràn vào tấn công fanpage cửa hàng, người được cho là chủ thực sự đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng để tránh ảnh hưởng.

Ngày 8/6, Ngân Collagen đăng video cho biết bản thân đã rút vốn khỏi tiệm kim cương tại Cần Thơ. Cô chấm dứt hợp tác để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bên thứ ba. Nữ TikToker cũng giải thích vợ chồng mình chỉ hợp tác với ông Thành Lợi, người có cửa hàng kim cương ở TP.HCM và muốn mở rộng chi nhánh về Cần Thơ.

Ngân Collagen nhấn mạnh: "Từ thời điểm ban đầu, tôi đã nói rõ hai vợ chồng tôi chỉ là cổ đông hợp tác kinh doanh cùng anh Lợi chứ không phải là chủ riêng. Tuy nhiên, khi xảy ra những ồn ào, nhiều người hiểu sai, tấn công trang của anh Lợi rất nhiều".

Cùng ngày, fanpage chính thức của Luxury Gold & Diamond đăng tải thông báo chính thức, cho biết "chấm dứt hợp tác với bà Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) kể từ ngày 7/6/2025".