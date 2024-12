Phát hiện sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định và Louis Academy

Trong tuần qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra các cơ sở y tế có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Qua phản ánh của báo chí, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra đột xuất tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Louis Academy (272-274 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10) và Bệnh viện Đa khoa Gia Định (425-427-429 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh).

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Louis Academy (Dr.Han) không có dấu hiệu hoạt động khám, chữa bệnh, chỉ có một nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên, kiểm tra tại tài khoản mạng xã hội Facebook “Dr.Han Plastic Surgery” có hoạt động quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh lĩnh vực thẩm mỹ.

Cũng liên quan đến phản ánh này, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định. Tại buổi kiểm tra, đại diện bệnh viện khẳng định “không có hợp đồng hợp tác với Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Dr Han”, nhưng Bệnh viện có tiếp nhận khách hàng do cơ sở Dr Han giới thiệu đến.

Bác sĩ của bệnh viện thực hiện tư vấn và phẫu thuật cho khách hàng này. Qua kiểm tra, bệnh viện có hành vi vi phạm “người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định”.

Thanh tra Sở Y tế xử phạt vi phạm hành chính và công bố quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở cũng kiểm tra tại Công ty TNHH Master Vũ Vương (37 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú Nhuận) khi nhận được báo cáo từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định về người bệnh bị tai biến thẩm mỹ do xóa xăm vùng lưng bằng laser tại cơ sở không phép.

Bệnh nhân nam N.N.A., 20 tuổi, phản vệ độ 2 do thuốc tê, nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, tổn thương cơ tim do nhiễm trùng. Thanh tra Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra Công ty TNHH Master Vũ Vương, do ông V.M.V. làm Giám đốc.

Cơ sở Master Vũ Vương có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ảnh: MSVT.

Công ty chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động và có các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, với các hành vi hành nghề khi không có chứng chỉ hành nghề; Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.

Cơ sở này quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục xử lý nghiêm các sai phạm của cơ sở, cá nhân và công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

Thanh tra Sở cũng kiểm tra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y đạo (46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10). Qua thông tin phản ánh của người thân của một bệnh nhân trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng cho bệnh nhân nữ, trẻ tại địa chỉ này.

Khi kiểm tra, bác sĩ bị phản ánh có bằng cấp, giấy phép hành nghề phù hợp, nhưng phòng khám có vi phạm “người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định”.

Làm việc với bác sĩ bị phản ánh, ông thừa nhận có siêu âm tuyến giáp, tim và bụng cho bệnh nhân, thời điểm siêu âm có 2 nhân viên nữ trong phòng và bệnh nhân không có phản đối hay phàn nàn gì trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, sau đó người thân của bệnh nhân phản ánh trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ.

Sở Y tế yêu cầu người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo an toàn, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người bệnh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, theo quy định pháp luật và bị lên án vì vi phạm các chuẩn mực đạo đức y khoa.

Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đối với hộ kinh doanh Phương Đông Luxury (51A đuờng Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10) với số tiền 88 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 18 tháng.

Cơ sở này có vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hộ kinh doanh Ivy Beauty (27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1), bị xử phạt 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 4,5 tháng, do vi phạm sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Cá nhân bà Phan Đỗ Tường Vi, nhân viên Hộ kinh doanh Ivy Beauty cũng bị xử phạt 35 triệu đồng do có hành vi “khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”.

Hàng loạt phòng khám nha khoa, thẩm mỹ cũng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ra quyết định xử phạt. Qua đây, Sở Y tế khuyến cáo người dân, khi lựa chọn cơ sở y tế để sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thẩm mỹ… phải tìm hiểu và kiểm chứng thông tin trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

Người dân có thể tra cứu thông tin cơ sở khám chữa bệnh theo địa chỉ “https://tracuu.khambenh.gov.vn”. Khi phát hiện cơ sở y tế hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh, liên hệ ngay đường dây nóng của Sở Y tế: 0989.401.155 hoặc tải ứng dụng “Y tế trực tuyến” để cung cấp thông tin giúp Thanh tra Sở Y tế kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời.