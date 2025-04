Phi hành gia đeo đồng hồ kim cương 325.000 USD vào vũ trụ

Flynn, nhà sản xuất phim This Changes Everything (2018) và Lilly (2024), là 1 trong 6 người phụ nữ tham gia chuyến bay của tàu New Shepard, bên cạnh Lauren Sanchez, Gayle King, Katy Perry, Aisha Bowe và Amanda Nguyễn. Họ đã bay lên độ cao khoảng 100 km, vượt qua ranh giới Kármán, ngưỡng phân định không gian, trải nghiệm trạng thái không trọng lực trong khoảng 4 phút. Ảnh: Blue Origin, The New York Times.