Phong cách Ivy League trong BST Thu/Đông 2025 của Uniqlo

Tinh thần cổ điển từ Đại học Princeton và Đại học Harvard danh giá được truyền tải đến các tín đồ thời trang thông qua BST mới của thương hiệu Uniqlo.

Chủ đề Revisiting Classic - Tìm Lại Vẻ Đẹp Kinh Điển bao trùm BST LifeWear Thu/Đông 2025 của thương hiệu Uniqlo, được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa kiến trúc cổ điển và nét hiện đại trong khuôn viên các trường Đại học Princeton và Đại học Harvard (Mỹ). Đây là những ngôi trường danh giá, mang đậm phong cách Ivy League (hay phong cách New Preppy).

Các thiết kế trong BST lần này mang đến cách tiếp cận mới mẻ về kiểu dáng, nhấn mạnh vào tỷ lệ và khả năng phối hợp các item. Phong cách Ivy League đặc trưng này được thể hiện bởi tính thể thao hiện đại trong phối lớp thú vị từ các trang phục denim, áo sơ mi vải dạ (flannel) hay áo khoác nhẹ, tạo nên vẻ ngoài năng động cho người mặc.

BST LifeWear Thu/Đông 2025 gây ấn tượng với các tín đồ thời trang.

Lấy cảm hứng từ tiết trời trong trẻo của thiên nhiên vùng Upstate thuộc bang New York (Mỹ), phong cách Upstate Weekend từ BST LifeWear Thu/Đông 2025 ghi lại cảm giác của những ngày cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ hoặc một cabin phủ tuyết.

Trang phục Uniqlo thường ngày vì thế phù hợp với cả không gian trong nhà và ngoài trời. Các trang phục thể hiện rõ nét phong cách Upstate Weekend bao gồm áo khoác ngoài, áo len, áo dệt kim với sắc thái mới, được thiết kế cho các hoạt động ngoài trời.

BST LifeWear Thu/Đông 2025 tiếp tục mang đến dòng áo khoác chần bông Pufftech với các thiết kế được cập nhật xu hướng hiện nay. Đây là dòng áo khoác chần bông thế hệ mới, được Uniqlo giới thiệu đến khách hàng Việt từ năm 2024. Với công nghệ sợi siêu mảnh mới nhất từ Nhật Bản, Pufftech được phát triển để mô phỏng đặc tính giữ không khí của lông vũ tự nhiên, giúp tăng khả năng giữ ấm hiệu quả.

Mùa này, dòng sản phẩm Pufftech còn xuất hiện các thiết kế hoàn toàn mới như Pufftech Vest gấp gọn tiện lợi, áo khoác ôm vừa Pufftech Jacket và Pufftech Parka với màu sắc nổi bật, phù hợp cho các chuyến đi chơi, du lịch mùa đông hoặc trekking ngoài trời.

Phong cách Ivy League được thể hiện rõ trong BST mới của Uniqlo.

Bộ sưu tập đặc biệt Uniqlo : C Thu/Đông 2025 còn bao gồm áo khoác Pufftech chần bông dáng ngắn. Chiếc áo chần bông thế hệ mới này ngày càng thú vị, phù hợp nhiều nhu cầu thời trang khác nhau.

Không thể thiếu trong BST LifeWear Thu/Đông 2025 là Heattech - biểu tượng cho công nghệ vượt trội đến từ Nhật Bản của Uniqlo suốt hơn 20 năm kể từ khi ra mắt. Heattech là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, hợp tác chặt chẽ giữa Uniqlo và Toray Industries - một trong những nhà sản xuất đa ngành hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực sợi tổng hợp, vật liệu may mặc và hóa chất.

Trang phục giữ nhiệt Heattech với công nghệ Nhật Bản, giúp hấp thụ năng lượng trong hơi ấm của cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt lượng, giữ ấm chỉ với vải mỏng, trở thành lớp mặc trong lý tưởng.

Đặc biệt, để bổ sung vào dòng áo Heattech pha Cashmere, Uniqlo ra mắt dòng sản phẩm Heattech pha cashmere dành cho nam. Với thành phần 9% cashmere, Heattech pha cashmere mang lại cảm giác mềm mại, mịn màng, khả năng co giãn tối đa, thích ứng với mọi chuyển động của cơ thể, đồng thời giữ ấm cao hơn 1,5 lần so với Heattech thông thường.