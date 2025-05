Phụ nữ có học vấn cao, thu nhập tốt uống rượu bia nhiều hơn

Mức tiêu thụ rượu bia của phụ nữ độ tuổi 30-40 tại Mỹ đang gia tăng vài thập kỷ qua, đặc biệt những người có học vấn đại học và thu nhập cao, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe.

Khoảng cách uống rượu giữa nam và nữ đang thu hẹp, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Theo một báo cáo năm 2023 trên tạp chí Addiction, phụ nữ bước sang tuổi 35 trong giai đoạn 2018-2019 có nguy cơ say xỉn hoặc mắc các triệu chứng rối loạn sử dụng rượu cao hơn gần 60% so với những người cùng độ tuổi trong giai đoạn 1993-1997, theo The Wall Street Journal.

Các bác sĩ ghi nhận số ca nhập viện vì bệnh gan ở phụ nữ ngày càng tăng, trong khi một số nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng rượu bia đang góp phần vào sự gia tăng tỷ lệ ung thư vú. Đáng báo động hơn, tỷ lệ tử vong liên quan đến rượu bia ở phụ nữ đang tăng nhanh hơn so với nam giới, theo một nghiên cứu trên JAMA Network Open.

“Đây không phải là bình đẳng về lương, mà là bình đẳng về uống rượu, và đó là một vấn đề lớn đối với sức khỏe", Mary Beth Terry, nhà dịch tễ học ung thư tại Trường Y tế Công cộng Mailman, Đại học Columbia (Mỹ), nhận định.

Vì sao phụ nữ uống nhiều hơn?

Thói quen uống rượu của người Mỹ thay đổi theo độ tuổi: thanh thiếu niên và người trẻ uống ít đi, với nam giảm nhanh hơn nữ. Ngược lại, ở nhóm tuổi lớn hơn, mức tiêu thụ rượu của nam ổn định hoặc giảm nhẹ, trong khi phụ nữ, đặc biệt những người có học vấn đại học hoặc thu nhập cao, uống nhiều hơn trong vài thập kỷ qua.

Dù phụ nữ Mỹ vẫn uống ít hơn và ít tử vong liên quan đến rượu hơn nam giới, khoảng cách này đang thu hẹp cả ở Mỹ và trên toàn cầu.

Kari Vandenberg-Bastian phát hiện ung thư vú giai đoạn 4, nghi do rượu. Ảnh: Will Matsuda/WSJ.

Kari Vandenberg-Bastian (39 tuổi, Washington, Mỹ) vẫn nhớ ly rượu đầu tiên của mình là ly daiquiri dâu tây vào sinh nhật 21 tuổi. Mẹ cô, một người sùng đạo và không uống rượu, đã bật khóc.

Sau đó, Kari làm việc tại các quán bar, rồi chuyển sang bán hàng cho một công ty bia. Những ly rượu sau giờ làm với đồng nghiệp trở thành thói quen. Khi chuyển sang làm y tá du lịch, cô tiếp tục uống rượu tại sân bay giữa các chuyến bay hoặc nhấm nháp một ly rượu vang để thư giãn sau ca làm việc dài.

Theo giới chuyên gia, phụ nữ uống rượu bia nhiều hơn do nhiều yếu tố: số lượng phụ nữ tham gia học đại học ngày càng đông,nơi văn hóa uống rượu phổ biến. Bên cạnh đó, họ kiếm được nhiều tiền hơn và có xu hướng trì hoãn kết hôn hoặc sinh con, kéo dài cuộc sống xã hội tự do.

Ngoài ra, các công ty rượu bia cũng tích cực tiếp thị nhắm đến nữ giới.

“Ngành công nghiệp rượu đang nhắm trực tiếp vào phụ nữ. Họ tiếp thị vì phụ nữ là một thị trường, hay chính ngành này đã tạo ra thị trường? Có lẽ là cả hai", Sherry McKee, Giám đốc Chương trình Khác biệt Giới tính trong Rối loạn Sử dụng Rượu tại Đại học Yale (Mỹ), cho biết.

Đáp lại, Amanda Berger, Phó Chủ tịch cấp cao về khoa học và nghiên cứu tại Hội đồng Rượu mạnh Mỹ, cho rằng việc tiếp thị sản phẩm phù hợp với sở thích và lối sống của người tiêu dùng trưởng thành là hợp lý.

Ngành rượu bia cam kết quảng cáo có trách nhiệm và khuyến khích uống rượu điều độ theo hướng dẫn của chính phủ Mỹ, hiện khuyến nghị nam giới giới hạn 2 ly mỗi ngày và phụ nữ 1 ly.

Nguy cơ sức khoẻ

Phụ nữ đối mặt với nguy cơ sức khỏe từ rượu ở mức tiêu thụ thấp hơn nam giới do cơ thể chứa ít nước, nhiều chất béo, dẫn đến nồng độ cồn trong máu cao hơn dù uống cùng lượng và cân nặng, theo Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu.

Đại dịch Covid-19 làm trầm trọng tình trạng này khi quy định bán rượu nới lỏng, nhiều người căng thẳng, cô lập. Số ca tử vong liên quan đến uống rượu quá mức tăng 27% ở nam và 35% ở nữ từ 2016-2017 đến 2020-2021, với nguyên nhân từ bệnh tim, đột quỵ, ngộ độc đến tai nạn giao thông, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Phụ nữ dễ bị ảnh hưởng sức khỏe từ rượu do cơ thể chứa ít nước, nhiều chất béo. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Tỷ lệ ung thư vú ở Mỹ cũng tăng khoảng 1% mỗi năm, đặc biệt ở phụ nữ dưới 50 tuổi, với rượu được xem là một yếu tố góp phần bên cạnh béo phì và sinh con muộn.

Chúng ta chưa hiểu hết lý do, nhưng rượu chắc chắn có vai trò", Tiến sĩ Amy Comander, chuyên gia ung thư vú tại hệ thống y tế Mass General Brigham (Mỹ), nói. Uống 1 ly mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ khoảng 10%, góp phần vào hàng chục nghìn ca bệnh mỗi năm tại Mỹ.

Năm 2023, Kari Vandenberg-Bastian sốc khi phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 4 và bất ngờ hơn khi biết uống rượu có thể liên quan.

"Ai cũng biết rượu hại gan, nhưng ảnh hướng ung thư vú mọi người cần được tiếp cận rõ ràng hơn", cô nói, dù là y tá nhưng cô không biết điều này.

Kari đã trải qua hóa trị, phẫu thuật, xạ trị và liệu pháp nhắm mục tiêu. Hiện cô không còn dấu hiệu bệnh nhưng vẫn dùng liệu pháp để ngăn tái phát.

Khi bắt đầu điều trị, Kari bỏ rượu và chuyển sang lối sống lành mạnh hơn. Tuy nhiên, trên chuyến du lịch biển Caribbean, cô cũng uống một ly rượu vang miễn phí khi mọi người xung quanh đều uống.

"Tôi đang học cách uống điều độ. Thói quen cũ khó bỏ ngay, tôi chưa hoàn hảo", cô nói.