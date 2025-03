Phú Quốc, TP.HCM liên tục được báo ngoại vinh danh

Trong khuôn khổ giải thưởng Reader’s Choice Awards lần thứ 18 do độc giả của Tạp chí du lịch DestinAsian bình chọn, Phú Quốc và TP.HCM vinh dự vào top điểm đến tốt nhất châu Á.

Cặp đôi du khách quốc tế đang chụp ảnh cùng cây cầu Ba Son - biểu tượng mới bên bờ sông Sài Gòn, tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh

Reader’s Choice Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những điểm đến, khách sạn, hãng hàng không và dịch vụ du lịch xuất sắc trong khu vực châu Á do độc giả DestinAsian trên khắp thế giới bình chọn.

Tại hạng mục Top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á, Phú Quốc xếp ở vị trí thứ 5, là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh với những bãi biển tuyệt đẹp và nhiều resort cao cấp.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là hòn đảo thiên đường Bali (Indonesia) với chuỗi 18 năm liên tiếp giành chiến thắng. Bali nổi tiếng với những bãi biển với bãi cát trắng mịn, những đồng ruộng bậc thang xanh mát, những điểm lướt sóng nổi tiếng và nền văn hóa độc đáo.

Xếp ở vị trí thứ 2 là quốc đảo Maldives, theo sau là hòn đảo Boracay (Philippines) và Phuket (Thái Lan) giành vị trí thứ 4. Palawan (Philippines) xếp vị trí thứ 6, theo sau là Koh Samui (Thái Lan), Langkawi (Malaysia), Penang (Malaysia), Lombok (Indonesia).

Phú Quốc sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên cạnh chuỗi cơ sở lưu trú, hạ tầng du lịch cao cấp. Ảnh: Vivu Vietnam.

Thời gian qua, Phú Quốc liên tục được truyền thông quốc tế không ngớt lời khen ngợi, lọt vào danh sách "đẹp nhất", "tuyệt nhất" của khu vực và trên thế giới.

Trước đó, chuyên trang du lịch Travel Off Path vinh danh Phú Quốc trong top 5 điểm đến phát triển du lịch nhanh nhất Đông Nam Á. Phú Quốc cũng nằm trong danh sách 25 điểm đến của năm 2025 do CNA - hãng thông tấn của Singapore bình chọn.

Với lượng tìm kiếm tăng đột biến 266% so với năm 2024 trên nền tảng Agoda, Phú Quốc tiếp tục được vinh danh là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích nhất năm 2025.

Không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Phú Quốc còn nổi danh với hệ thống những khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng nhiều dịch vụ du lịch, trải nghiệm vui chơi, giải trí đặc sắc. Bên cạnh đó, việc một những hãng hàng không mở chuyến bay thẳng đến hòn đảo này cùng chính sách miễn thị thực khiến việc tiếp cận hòn đảo ngày càng dễ dàng. Trong 2 tháng đầu năm, Phú Quốc đón hơn 1,4 triệu lượt khách, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 20,2% kế hoạch năm 2025.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên mang đến động lực kết nối du lịch vùng cho thành phố. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ở hạng mục Top những thành phố tốt nhất châu Á, TP.HCM xếp ở vị trí thứ 4, sau Bangkok (Thái Lan), Singapore và Tokyo (Nhật Bản). Theo sau là Kuala Lumpur (Malaysia), Hong Kong (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Sydney (Australia), Thượng Hải (Trung Quốc), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Trước đó, TP.HCM được bình chọn là 1 trong 25 điểm đến xu hướng của thế giới năm 2025 do nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor bình chọn. Đây là hạng mục nằm trong giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations nhằm tôn vinh loạt điểm đến chất lượng, lý tưởng để du khách lựa chọn trong năm mới.

Năm 2025, TPHCM kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều sự kiện và triển lãm đặc sắc. Bên cạnh đó, việc cơ sở hạ tầng đô thị và du lịch được nâng cấp đã góp phần tăng thêm sức hút cho điểm đến.

Trong 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 1.044.836 lượt, tăng 15,7%, chiếm 12,3% kế hoạch toàn năm.

Tạp chí DestinAsian thành lập từ năm 2001, là một trong những tờ báo du lịch danh tiếng nhất tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tạp chí hiện đặt trụ sở ở nhiều nước châu Á, trong đó có Singapore và Indonesia.