Phuket 'đau đầu' vì cần sa

Nghị sĩ Thái Lan cảnh báo tình trạng cần sa lan rộng tại Phuket làm xấu đi hình ảnh của hòn đảo vốn được xem là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới khi mùa cao điểm sắp đến.

Du khách đi qua cửa hàng bán cần sa Mary Jane ở Bangkok, ngày 23/5. Ảnh: Chanakarn Laosarakham.

Nghị sĩ Chalermpong Saengdee cho biết dù chính phủ mới chỉ còn 4 tháng tại nhiệm, đây vẫn là khoảng thời gian đủ để giải quyết những vấn đề tồn đọng, trong đó có việc quản lý cần sa.

Theo ông, kể từ khi cần sa được hợp pháp hóa, Phuket là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về uy tín du lịch.

"Trước đây, Phuket là thiên đường nghỉ dưỡng. Bây giờ, ở bất kỳ bãi biển nào, du khách cũng dễ dàng bắt gặp mùi cần sa phảng phất", ông nói.

Chalermpong nhấn mạnh ông không phản đối việc dùng cần sa cho mục đích y tế và phát triển kinh tế, nhưng các cửa hàng kinh doanh loại thảo dược này phải được kiểm soát chặt chẽ.

"Rượu và bia bị hạn chế theo khu vực, giờ giấc bán, trong khi cần sa đã được loại khỏi danh mục ma túy hơn 2 năm nhưng vẫn chưa có quy định kiểm soát, dẫn tới tình trạng tràn lan. Không phải ai, gia đình nào hay quốc gia nào cũng nhìn cần sa với góc độ tích cực", ông so sánh.

Nhân viên chuẩn bị cần sa tại cửa hàng trên phố Khaosan, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Nghị sĩ lo ngại Phuket đang mất dần nhóm du khách có chi tiêu cao, kéo theo nguy cơ suy giảm hình ảnh điểm đến đẳng cấp.

"Chúng ta không thể để uy tín của Phuket xuống dốc như vậy. Chính phủ mới cần tận dụng tối đa 4 tháng sắp tới, đưa ra tín hiệu rõ ràng trong việc quản lý cần sa, để du khách chất lượng cao cảm thấy yên tâm trở lại. Hãy khôi phục vị thế của Phuket như một điểm đến hàng đầu thế giới", ông kêu gọi.

Ông Rawat Areerob, Chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh Phuket, cho biết trong chuyến quảng bá du lịch Thái Lan tại Australia, nhiều công ty lữ hành bày tỏ lo ngại về mùi cần sa trên đảo.

Trong cuộc họp với chính quyền địa phương hồi tháng 6, các doanh nghiệp du lịch ở Phuket nêu rõ tình trạng khách du lịch và người dân phàn nàn về việc hút cần sa công khai tại các khu vực đông đúc như bãi biển Patong.

Nhiều gia đình tránh đến những địa điểm này vì khói cần sa cùng các sản phẩm pha chế như bánh quy, kẹo dẻo tiềm ẩn nguy cơ nếu trẻ em vô tình sử dụng.

Cảnh sát Patong cho biết qua nhiều đợt kiểm tra cùng ngành y tế, họ đã bắt giữ nhiều chủ cửa hàng bán sản phẩm không phép. Ngay cả những cửa hàng hợp pháp cũng bị phản ánh vì gây ảnh hưởng đến nhà hàng lân cận.

Nhân viên chuẩn bị cần sa tại một cửa hàng ở Thái Lan, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Hiệp hội Du lịch Phuket tiết lộ nhiều công ty lữ hành quốc tế phản ánh Thái Lan hiện bị gắn với hình ảnh tiêu thụ cần sa cao, không phù hợp với khách du lịch gia đình.

Theo số liệu của Sở Y tế công cộng tỉnh, Phuket hiện có 1.495 cửa hàng cần sa, tập trung nhiều nhất ở Muang (752), Kathu (520) và Thalang (223).

Hồi tháng 5, Bộ trưởng Y tế Somsak Thepsutin cho biết nếu dự thảo luật mới được thông qua, người sử dụng cần sa tại Thái Lan sẽ phải có giấy chứng nhận y tế, nhằm đảm bảo chỉ phục vụ mục đích chữa bệnh.