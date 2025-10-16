Phương án sáp nhập các trường đại học của 5 địa phương

Bộ Y tế và 5 tỉnh, thành đã có đề xuất các phương án sáp nhập các trường đại học, cao đẳng và nhiều trường trung cấp.

Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa. Ảnh: FBNT.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có đề xuất sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, trong đó đề xuất sáp nhập Đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa vào Đại học Hồng Đức.

Việc sáp nhập được kỳ vọng giúp giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học (từ 2 còn 1), hình thành trường đại học đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học và hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư để tăng quy mô, chất lượng đào tạo.

Với các trường cao đẳng, sở đề xuất giữ nguyên các trường Cao đẳng Nông nghiệp, Cao đẳng Y tế. Riêng Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa sáp nhập với Cao đẳng Nghề Nghi Sơn để thành Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Với các trường trung cấp, sở đề xuất sáp nhập trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Trung cấp Nghề kỹ Nghệ Thanh Hóa vào Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (đặt phân hiệu phía bắc tại trụ sở trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn hiện tại).

Riêng các trường Trung cấp Nghề Thạch Thành và Trung cấp Nghề Nga Sơn đề xuất chuyển thành 2 trường trung học nghề.

Còn theo phương án đề xuất của TP.HCM, Sở GD&ĐT đề xuất giữ nguyên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Thủ Dầu Một. Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với hệ cao đẳng, trung cấp, ngoại trừ trường Trung cấp nghề Suleco chuyển từ công lập sang tư thục, các trường trung cấp còn lại thực hiện sáp nhập vào các trường cao đẳng, nâng cấp thành trường cao đẳng.

Như vậy, dự kiến sau sắp xếp, TP.HCM sẽ không còn trường trung cấp công lập trực thuộc. Cụ thể phương án xem tại đây.

Ngoài ra, TP.HCM cũng dự kiến thành lập Cao đẳng Du lịch - Khách sạn Saigontourist (nâng cấp từ trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist) và Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM (sáp nhập từ trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP.HCM, Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao).

Ở Hà Tĩnh, tỉnh đề xuất tiếp tục nghiên cứu sáp nhập Đại học Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc theo chỉ đạo mới của Bộ GD&ĐT.

Tám trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 5 trường dạy nghề dự kiến được giữ nguyên.

Tại Cà Mau, các trường cao đẳng sẽ hợp nhất gồm Cao đẳng Y tế Cà Mau với Cao đẳng Y tế Bạc Liêu; Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau với Cao đẳng nghề Bạc Liêu; Cao đẳng cộng đồng Cà Mau với Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Tỉnh Phú Thọ đề xuất sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vào Đại học Hùng Vương.

Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình sáp nhập vào Cao đẳng Y tế Phú Thọ, sau đó nghiên cứu, xây dựng thành Đại học Y - Dược giai đoạn 2026-2030.

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc sắp xếp theo hướng chuyển lĩnh vực Y tế về Cao đẳng Y tế Phú Thọ, chuyển lĩnh vực Sư phạm về Đại học Hùng Vương. Các bộ phận còn lại sáp nhập vào Cao đẳng Kỹ Thuật Vĩnh Phúc.

Ba trường gồm Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Hòa Bình và Cao đẳng Nghề Sông Đà hợp thành Cao đẳng Nghề Hòa Bình.

Trong khi đó, Bộ Y tế dự kiến khối đào tạo y khoa tiếp tục được duy trì, song có điều chỉnh để tinh gọn mạng lưới và tăng tính liên thông.

Trong đó, Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sẽ sáp nhập vào Đại học Dược Hà Nội.

Các trường đại học trọng điểm như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Điều dưỡng Nam Định vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ cũng đề xuất chuyển giao một số bệnh viện về các trường đại học y để làm bệnh viện thực hành, như Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng về Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.