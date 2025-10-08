TP.HCM lên phương án sáp nhập loạt đại học, cao đẳng, trung cấp

Ngoại trừ các trường phổ thông được giữ nguyên, nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp sẽ sáp nhập và đổi tên.

TP.HCM dự kiến sáp nhập các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Phương Lâm.

TP.HCM vừa có dự thảo phương án về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.HCM. Nếu dự thảo phương án của TP.HCM được thông qua, các đơn vị sẽ hoàn thành sáp nhập, sắp xếp trước ngày 30/11.

Cụ thể, TP.HCM cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có và sẽ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Còn đối với các trường đại học, trước sắp xếp, TP.HCM có 3 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, bao gồm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Sài Gòn.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Thủ Dầu Một vẫn được giữ nguyên, riêng Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với hệ cao đẳng, trước sắp xếp, TP.HCM có 19 đơn vị, trong đó có 14 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, 4 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và một đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đối với các trường trung cấp, dạy nghề, trước sắp xếp, TP.HCM có 20 đơn vị, gồm 12 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, 3 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và 2 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Ngoại trừ trường Trung cấp nghề Suleco chuyển từ công lập sang tư thục, các trường trung cấp còn lại thực hiện sáp nhập vào các trường cao đẳng, nâng cấp thành trường cao đẳng. Như vậy, dự kiến sau sắp xếp, TP.HCM sẽ không còn trường trung cấp công lập trực thuộc.

Với các trường cao đẳng không thực hiện tổ chức lại, phương án sắp xếp của TP.HCM cụ thể như sau:

STT Tên trường Mức độ tự chủ 1 Cao đẳng Việt Nam - Singapore Không thay đổi mức tự chủ 2 Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương 3 Cao đẳng KTCN Bà Rịa - Vũng Tàu 4 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Thay đổi mức độ tự chủ, đạt mức độ tối thiểu 70% (đến năm 2027) và đạt mức tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm 2028 5 Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM

Với các trường cao đẳng thực hiện tổ chức lại, phương án sắp xếp của TP.HCM cụ thể như sau:



Trường chủ trì sáp nhập Trường bị sáp nhập Tên gọi sau sáp nhập Không thay đổi mức độ tự chủ 1 Cao đẳng Y tế Bình Dương Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng tàu Cao đẳng Y tế TP.HCM Thay đổi mức độ tự chủ, đạt mức độ tối thiểu 70% (đến năm 2027) và đạt mức tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm 2028 2 Cao đẳng Nghề TP.HCM - Trung cấp nghề KT-CN Hùng Vương

- Trung cấp nghề Quang Trung Cao đẳng Nghề TP.HCM 3 Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Trung cấp Kinh tế Bình Dương Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 4 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM - Trung cấp Trần Đại Nghĩa

- Trung cấp KT-KT Quận 12 Cao đẳng Trần Đại Nghĩa 5 Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn - Trung cấp nghề Nhân Đạo

- Trung cấp nghề Bình Thạnh Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn 6 Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

- Trung cấp nghề Củ Chi Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ 7 Cao đẳng KT-KT Thủ Đức Trung cấp nghề Đông Sài Gòn Cao đẳng Kỹ thuật cao TP.HCM 8 Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM Trung cấp Thông tin truyền thông Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 9 Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương

- Trung cấp nghề giao thông vận tải Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM Không thay đổi mức độ tự chủ (đến năm 2030) và đạt mức tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm 2031 10 Cao đẳng Thủ Thiêm TP.HCM - Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

- Trung cấp nghề KT-NV Tôn Đức Thắng Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh 11 Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM

Ngoài ra, TP.HCM cũng dự kiến thành lập Cao đẳng Du lịch - Khách sạn Saigontourist (nâng cấp từ trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist) và Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM (sáp nhập từ trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP.HCM, Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao).

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng được dự kiến chuyển đổi loại hình thành các trường trung học nghề (xác định là loại hình trường THPT, không phải cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Trước sắp xếp, TP.HCM có 41 đơn vị, trong đó có 2 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và 38 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Dự kiến sau sắp xếp, TP.HCM chỉ còn 37 đơn vị, trong đó 2 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên còn 35 đơn vị còn lại sẽ tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.