TP.HCM chi hơn 2.000 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

Tổng kinh phí TP.HCM sẽ chi cho việc hỗ trợ học phí ở trường công lập và ngoài công lập vượt hơn 2.600 tỷ đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho trường công lập là hơn 2.000 tỷ đồng còn trường ngoài công lập là hơn 600 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 29/9, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã thông qua tờ trình số 456/TTr-UBND về ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục... trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026.

Theo nghị quyết, TP.HCM sẽ hỗ trợ học phí cho học sinh ở cơ sở công lập và cả ngoài công lập. Trong đó, kinh phí dành cho khối mầm non và phổ thông công lập là 2.019 tỷ đồng . Mức học phí sau hỗ trợ của học sinh các cấp tại trường công lập được quy định cụ thể như sau.

Cấp học Mức học phí (học sinh/tháng) Mầm non 180.000 đồng Tiểu học 80.000 đồng THCS 100.000 đồng THPT 120.000 đồng Học trực tuyến Mức thu bằng 75% học phí trực tiếp

Ngoài học phí công lập, Hội đồng Nhân dân TP.HCM cũng thông qua chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở dân lập, tư thục, cũng như cơ sở giáo dục trực thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.

Mức hỗ trợ được tính bằng 100% học phí của cơ sở công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên cùng cấp học. Trường hợp học phí của cơ sở dân lập, tư thục thấp hơn mức quy định tại trường công lập, học sinh sẽ được hỗ trợ theo mức học phí thực tế.

Chính sách này dự kiến áp dụng từ năm học 2025-2026 với tổng kinh phí khoảng 624 tỷ đồng . Tổng số học sinh được hỗ trợ là hơn 442.000, trong đó có hơn 430.000 học sinh tại các cơ sở dân lập, tư thục và khoảng 14.000 học sinh theo học tại các đơn vị trực thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.