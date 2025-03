Quýt nướng 'gây sốt' trong phim đình đám của Park Bo Gum và IU

Nổi lên từ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quý", quýt nướng Hàn Quốc khiến nhiều khán giả Việt đổ xô làm thử. Cách chế biến của món ăn này cũng thể hiện rõ nét văn hóa địa phương.

Dù xuất hiện chớp nhoáng trong vài phân cảnh ngắn, quýt nướng vẫn nhận được sự chú ý. Ảnh: Phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Trong tháng 3, từ khóa "quýt nướng" trở thành tiêu điểm tìm kiếm trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok nhờ hiệu ứng lan tỏa từ bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) do cặp đôi Park Bo Gum và IU thủ vai chính.

Lấy bối cảnh 4 mùa ở Jeju - hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, bộ phim chinh phục khán giả bằng câu chuyện cảm động về cuộc đời của Oh Ae Sun (IU) và Yang Gwan Sik (Park Bo Gum) những năm 1950. Không chỉ đưa cảnh quan hòn đảo lên màn ảnh, bộ phim còn khéo léo giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực địa phương. Trong đó, quýt nướng than - đặc sản "vàng" của đảo Jeju - nhanh chóng tạo nên cơn sốt.

Ở những tập đầu, trong một số phân cảnh vào mùa đông, khắc họa văn hóa và sinh hoạt của người dân trên đảo, quýt nướng xuất hiện đẹp mắt khiến nhiều khán giả Việt tò mò về hương vị và làm thử tại nhà.

Món ăn đặc sản trên đảo được lồng ghép vào bộ phim để quảng bá ẩm thực địa phương. Ảnh: Phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Một số phương pháp chế biến có thể áp dụng là nướng trên bếp than, áp chảo và nướng bằng nồi chiên không dầu đến khi lớp vỏ cháy xém. Quýt tươi khi nướng chín tỏa hương thơm dịu của tinh dầu, vị chua giảm đáng kể, thay vào đó là độ ngọt đậm đà do đường cô đặc, phần xơ quýt cũng bám chặt vào vỏ. Tép quýt bên trong có độ ấm nóng, tan trong miệng. Đây cũng là lý do người dân thường nướng quýt vào những ngày đông lạnh.

Theo tờ Chosun (Hàn Quốc), quýt nướng than (gyul gui) là món ăn truyền thống trên đảo Jeju, người dân thường áp bàn tay vào quả quýt nóng để sưởi ấm khi làm việc ngoài trời. Với nền nhiệt trung bình khoảng 15 độ C, hòn đảo này tạo ra môi trường lý tưởng để quả quýt mọng nước, đạt độ thơm và ngọt tự nhiên.

Tính đến hiện tại, khoảng 99,5% lượng quýt tươi phân phối tại Hàn Quốc đều có xuất xứ từ đảo Jeju, mùa thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 2 hàng năm.

Nhiều khán giả Việt thử làm quýt nướng tại nhà để tận hưởng hương vị mùa đông Jeju. Ảnh: Chosun, @jace7744, Leo Quốc Việt, @vovietanh.

Trong văn hóa Hàn Quốc, quả quýt cũng thể hiện một nghi thức nhỏ. Người dân thường nắn nhẹ quả quýt trước khi ăn hoặc nướng trên lửa vì tin rằng động tác này sẽ khơi dậy hương thơm và vị ngon tiềm ẩn trong quả quýt. Theo bộ biên niên sử Goryeosa về vương triều Goryeo, người dân đảo Jeju từng dâng quýt lên vua chúa như một lễ vật quý từ khoảng năm 1052.

Đảo Jeju hiện có 5 giống quýt, gồm noji, gamgyul, hallabong, cheonhyehyang, hwanggeumhyang và redhyang. Khi đến đảo, du khách dễ dàng tìm thấy những cửa hàng bán quýt tươi, quýt nướng ven đường hoặc chợ địa phương Dongmun, giá từ 10.000 won/kg (khoảng 175.000 đồng), tùy theo loại. Một số quán cà phê trên đảo cũng phục vụ quýt nướng đi kèm trà nóng hoặc bánh ngọt.

Hái và nướng quýt tại vườn là hoạt động đặc trưng tại đảo Jeju. Ảnh: @dodo_bongbong, @so._.happyyyy.

Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm hái quýt tươi và nướng tại vườn với giá vé vào cửa khoảng 5.000-12.000 won/người (tương đương 90.000-220.000 đồng). Vườn quýt trên đảo được trồng theo 3 mô hình, gồm quýt ruộng, quýt tyvek (cách trồng phủ đất bằng vải không dệt) và quýt nhà kính.

Hiện món ăn này trở thành món ăn quen thuộc với người Hàn Quốc, không còn gói gọn ở đảo Jeju. Cách đây 2-3 năm, quýt nướng từng là trào lưu cắm trại mùa đông, bất kể người dân nào khi đi cắm trại cũng đều mang theo quýt tươi để nướng.

Trước cú bùng nổ của bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, quýt ở đảo Jeju từng gây chú ý trong chương trình Hyori's Homestay của nữ ca sĩ - diễn viên Lee Hyori, phát sóng trên JTBC - truyền hình cáp quốc gia Hàn Quốc - vào năm 2017. Trong mùa 2 của chương trình, nữ ca sĩ Yoona có dịp trải nghiệm hái quýt tại vườn, sau đó du khách ồ ạt đến thăm đảo Jeju.

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt kể về cuộc đời sóng gió của cặp vợ chồng Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) trên làng chài thuộc đảo Jeju, gây chú ý nhờ nội dung tình cảm, lãng mạn và bối cảnh tuyệt đẹp. Chỉ sau 3 ngày phát hành, phim dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix tại hàng chục quốc gia, lọt top 10 toàn cầu và giữ vững phong độ suốt 2 tuần liên tiếp. Tại Việt Nam, bộ phim đứng đầu danh sách series ăn khách nhất nền tảng. Với tốc độ này, bộ phim có thể trở thành "phim truyền hình quốc dân", theo Korea Time.