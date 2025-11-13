Ra mắt hơn 20 năm, vì sao áo Heattech của Uniqlo vẫn chưa hạ nhiệt?

Từ khái niệm xa lạ, Heattech trở thành item thiết yếu, thay đổi cách thế giới nhận thức về trang phục giữ nhiệt vào mùa đông.

Từ ước mơ tạo nên loại vải “mỏng nhẹ mà ấm”, Uniqlo đã biến Heattech thành hiện tượng toàn cầu với hơn 1,5 tỷ sản phẩm được bán ra. Hơn 2 thập kỷ qua, dòng trang phục này vẫn giữ sức nóng và tiếp tục định nghĩa chuẩn mực mới cho thời trang mùa đông.

Cuộc cách mạng “ấm áp”

Cuối thập niên 1990 đầu 2000, khi Uniqlo dần trở thành thương hiệu quốc tế, đội ngũ phát triển của họ đã đặt ra câu hỏi: “Liệu có thể giữ ấm mà không cần mặc thật nhiều lớp áo?”. Giữa thị trường vô vàn áo ấm vừa dày, nặng và kém thoải mái, đội ngũ Uniqlo mơ về loại vải nhẹ như cotton nhưng ấm như len. Họ bắt tay với Toray Industries - tập đoàn dẫn đầu công nghệ vải - để tạo ra loại sợi tổng hợp có khả năng tự sinh nhiệt. Đây là ý tưởng gần như “bất khả thi” thời điểm đó.

Uniqlo tạo nên cuộc cách mạng “ấm áp” bằng công nghệ Heattech.

Những thử nghiệm ban đầu không mấy thành công, hơn 10.000 mẫu thử bị loại bỏ. Phải hơn 2 năm sau đó, dự án mới đạt bước tiến mới. Sau nhiều lần điều chỉnh tỷ lệ, Uniqlo và Toray quyết định pha trộn 4 loại sợi rayon, acrylic, polyurethane và polyester, tận dụng thế mạnh từng sợi để cân bằng giữa khả năng giữ nhiệt và độ thoải mái khi tiếp xúc với da. Vải Heattech được dệt từ 4 loại sợi này có thể chuyển hơi ẩm của cơ thể thành nhiệt năng.

Hơn 1,5 tỷ sản phẩm được bán trên toàn cầu

Tính đến năm 2022, thương hiệu Nhật Bản đã bán hơn 1,5 tỷ sản phẩm Heattech. Điều khiến Heattech được yêu thích và chọn mua trong suốt hơn 20 năm là bởi thương hiệu Uniqlo luôn nỗ lực cải tiến sản phẩm, nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng qua từng năm.

Heattech trở thành trang phục biểu tượng đại diện cho triết lý LifeWear của Uniqlo.

Sản phẩm Heattech đầu tiên lên kệ là áo lót giữ nhiệt dành cho nam, được ra mắt vào năm 2003. Chỉ lớp vải mỏng nhẹ nhưng Heattech có thể giữ ấm người mặc khi nhiệt độ dao động từ 20 đến âm 5 độ C. Nhận thấy nhu cầu khách hàng với trang phục giữ nhiệt cho thời tiết lạnh hơn, Uniqlo đã ra mắt 2 dòng sản phẩm nhằm thích ứng nhu cầu trên: Ultra Warm được giới thiệu vào năm 2013 và Extra Warm vào năm 2016.

Heattech Extra Warm giữ nhiệt tốt hơn 1,5 lần so với Heattech thông thường, phù hợp với thời tiết từ 15 đến âm 5 độ C. Trong khi đó, Heattech Ultra Warm là dòng sản phẩm có mức độ giữ cao nhất, gấp 2,25 lần so với Heattech thông thường và thích hợp cho thời tiết buốt giá khi nhiệt độ xuống đến âm 20 độ C.

Xuyên suốt 20 năm ra mắt, hãng cũng liên tục nâng cấp sản phẩm, tất cả đều nhằm mục đích để người dùng có trải nghiệm thoải mái hơn khi mặc Heattech.

Việc không ngừng cải tiến đã đưa Heattech đến gần hơn với người dùng.

Cột mốc mới mang tên Heattech Extra Warm pha Cashmere

Không ngừng thử nghiệm cải tiến mới, năm nay, Uniqlo giới thiệu dòng Heattech Extra Warm pha Cashmere, lần đầu tiên Heattech được pha trộn sợi len Cashmere cao cấp. Để loại sợi mới hòa hợp với vải Heattech, Uniqlo đã tìm ra một tỷ lệ pha trộn tối ưu. Theo đó, sợi polyester trong vải Heattech thông thường được thay thế bằng Cashmere và pha trộn với sợi acrylic, rayon và polyurethane với tỷ lệ 9% Cashmere. Heattech Extra Warm pha Cashmere mang đến nhiều ưu điểm về trải nghiệm với việc mềm mịn hơn khi mặc, nhẹ hơn 30% so với Heattech Extra Warm Cotton, mà lại ấm hơn khoảng 1,5 lần so với dòng Heattech thông thường.

Vốn là loại sợi nhạy cảm với nhiệt độ và môi trường, quá trình "thuần hóa” sợi Cashmere cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Quy trình nhuộm phải sử dụng máy móc được điều chỉnh riêng, để chất vải được nhuộm “nhẹ nhàng” nhất có thể, nhằm giữ được chất lượng và kết cấu mềm mại mà không làm vải bị giãn. Uniqlo cũng ứng dụng AI như lớp kiểm soát chất lượng bổ trợ cho đội ngũ sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt độ hoàn thiện cao nhất.

Hai đại sứ thương hiệu Cate Blanchett và Roger Federer diện Heattech Extra Warm pha Cashmere.

Dù chỉ mới ra mắt nhưng Heattech Extra Warm pha Cashmere được tín đồ thời trang yêu thích bởi thiết kế bắt mắt cùng bảng màu không nhàm chán. Dòng sản phẩm này lần đầu được giới thiệu trong bộ sưu tập Uniqlo: C collection do Clare Waight Keller - Giám đốc sáng tạo của Uniqlo - đích thân hoàn thiện thiết kế và lựa chọn bảng màu.

Heattech Extra Warm pha Cashmere ra mắt 2 thiết kế cổ tròn và cổ lọ cho nam, cập nhật thêm 2 màu mới trên phiên bản dành cho nữ.

Sau hơn 2 thập kỷ cải tiến, Heattech vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Với nâng cấp liên tục qua từng mùa, Uniqlo luôn biết cách khiến dòng sản phẩm này trở nên mới mẻ và thuyết phục thêm hàng triệu khách hàng mỗi năm.