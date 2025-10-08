Rộ mốt 'du lịch nhà thuốc' tại Hàn Quốc

Làn sóng du lịch gắn với chăm sóc da bùng nổ, đưa các nhà thuốc tại Hàn Quốc vào lịch trình của khách quốc tế.

Những người bán hàng rong đang chờ khách tại khu mua sắm Myeong-dong, ngày 9/1/2023. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuter.

Không chỉ mỹ phẩm nội địa, các nhà thuốc Hàn Quốc đang trở thành điểm dừng chân “phải ghé” của du khách quốc tế. Lý do nằm ở sản phẩm chất lượng với mức giá dễ tiếp cận, công thức dịu nhẹ, được kiểm nghiệm lâm sàng, phù hợp xử lý da mụn, sắc tố và phục hồi sau thủ thuật thẩm mỹ, The Korea Times đưa tin.

Xu hướng này thể hiện rõ trong việc chi tiêu của du khách. Theo Phòng Dữ liệu Du lịch Hàn Quốc, giao dịch y tế của khách quốc tế tăng gần 5 lần, từ 593.577 lượt (năm 2020) lên 2.929.831 lượt (năm 2024); riêng tháng 8 năm nay ghi nhận hơn 309.000 lượt. Nhà thuốc chiếm gần 59% tổng chi tiêu y tế nước ngoài trong nửa đầu năm, vượt 60 tỷ won (khoảng 43 triệu USD ); phòng khám da liễu đứng thứ hai với 22%.

Bắt nhịp xu hướng mới, nền tảng du lịch Creatrip bổ sung danh mục nhà thuốc và hợp tác mạng lưới khuyến nghị tại Seoul và Busan. Du khách có thể nhận tư vấn trực tiếp từ dược sĩ được cấp phép, kèm hỗ trợ tiếng Anh, Trung, Nhật.

Yim Hae-min, CEO của Creatrip, cho biết sự bùng nổ nội dung mạng xã hội, đặc biệt là vlog mua sắm, danh sách “must-buy” đang kéo theo “tour du lịch nhà thuốc Hàn Quốc”.

Kệ hàng trong một hiệu thuốc ở Seoul bày đầy sản phẩm chăm sóc da, ngày 2/10. Ảnh: Kwak Yeon-soo/The Korea Times.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hashtag “Korea Glow Up” lan tỏa mạnh. Người dùng chia sẻ cách chăm sóc da, mẹo phòng ngừa và thói quen self-care (tự chăm sóc bản thân) xoay quanh sản phẩm Hàn.

Thêm vào đó, nhiều vlog ghi lại các chuyến thăm hiệu thuốc Hàn Quốc, cùng những gợi ý về sản phẩm nhất định phải mua từ cả dược sĩ và khách du lịch nước ngoài cũng nhận về lượng xem "khủng".

Một số sản phẩm thường được du khách quan tâm tại hiệu thuốc gồm Madecassol Care (làm dịu, thúc đẩy tái tạo và củng cố hàng rào da cho vết cắt, bỏng, vùng sau thủ thuật), Acnon Cream (xử lý nhanh mụn viêm/đỏ/mủ nhờ thành phần kháng viêm, kháng khuẩn), Noscarna Gel (làm mềm, phẳng và mờ sẹo mụn, sẹo phẫu thuật, sẹo lồi), Melatoning Cream (làm sáng, đều màu, giảm thâm và đốm nắng khi dùng đều) và Rejuvenex/PDRN (phục hồi, củng cố hàng rào, làm dịu da nhạy cảm/khô/lão hóa, phù hợp giai đoạn tái tạo sau liệu trình)...