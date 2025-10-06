Khách Trung Quốc, Hàn Quốc 'áp đảo' tại Việt Nam

Trong 9 tháng qua, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế.

Nhóm du khách Hàn Quốc du lịch Đà Nẵng, tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 6/10, Cục Thống kê công bố trong 9 tháng qua, Việt Nam đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng tháng 9 đạt 1,52 triệu lượt, tăng 19,5%.

Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, có 84,5% khách đi bằng đường hàng không; 15,3% đi bằng đường bộ và 0,2% đi bằng đường biển.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ nhất, đạt 3,9 triệu lượt (chiếm 25,2%); Hàn Quốc ở vị trí thứ 2, đạt 3,2 triệu lượt (chiếm 21%).

Các thị trường tiếp theo gồm: Đài Loan (926.000 lượt), Mỹ (623.000 lượt), Nhật Bản (618.000 lượt). Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Ấn Độ (505.000 lượt), Campuchia (490.000 lượt), Nga (435.000 lượt), Malaysia (405.000 lượt), Australia (401.000 lượt).

Đáng chú ý, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 6 trong top 10 thị trường hàng đầu, trong khi Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất ở khu vực châu Âu.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH HÀNG ĐẦU ĐẾN VIỆT NAM TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Campuchia Nga Malaysia Australia

Triệu lượt khách 3.9 3.2 0.926 0.623 0.618 0.505 0.49 0.435 0.405 0.401

Về động lực tăng trưởng, trong 9 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 15,4 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ châu Âu (tăng 34,9%), châu Á (20,9%), châu Úc (13,7%), châu Mỹ (8,5%), châu Phi (4,7%).

Các thị trường lớn ở châu Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc (43,9%), Ấn Độ (42,9%), Nhật Bản (17,1%). Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt gồm: Philippines (92,2%), Campuchia (50,4%), Lào (32,8%), Indonesia (14,2%), Malaysia (13,7%), Singapore (11,1%), Thái Lan (8,5%).

Các thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, Nga dẫn đầu với mức tăng 173%, nhờ tác động tích cực từ chính sách miễn thị thực và hiệu quả của các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các địa phương và doanh nghiệp triển khai thời gian qua.

Các thị trường chính ở châu Âu đều tăng trưởng tốt như: Pháp (22,6%), Anh (21,7%), Đức (17,5%), Ba Lan (46%), Italy (22,3%), Na Uy (19,8%), Hà Lan (18,3%), Bỉ (17,9%), Thụy Điển (17,0%), Thụy Sỹ (15,8%).