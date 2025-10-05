Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt 2 du khách khắc tên lên Vạn Lý Trường Thành

Công an chi nhánh Mật Vân (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã tạm giữ hành chính và xử phạt 2 du khách vì hành vi khắc chữ, vẽ hoa văn lên tường gạch tại đoạn Tư Mã Đài của Vạn Lý Trường Thành.

Cảnh sát tuần tra tại đoạn Tư Mã Đài của Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh. Ảnh: Global Times.

Theo thông tin từ Global Times, vụ việc được phát hiện vào ngày 4/10 khi nhân viên Khu du lịch cổ trấn Cổ Bắc, một điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh, phát hiện một số ký tự bị khắc trên tường gạch của di sản. Khu du lịch lập tức trình báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường và điều tra làm rõ. Hai du khách vi phạm được xác định là nam giới họ Mạn (26 tuổi) và nữ giới họ Lưu (21 tuổi).

Kết quả điều tra cho thấy 2 người này bắt đầu tham quan khu thắng cảnh từ 14h ngày 4/10. Đến khoảng 16h30, Mạn đã dùng một viên đá để khắc tên cả 2 lên tường một tháp canh trên Vạn Lý Trường Thành. Thậm chí, theo gợi ý của Lưu, du khách này còn vẽ thêm một số hoa văn.

Hành vi này bị cho là vi phạm nghiêm trọng quy định bảo vệ di tích văn hóa. Cả 2 du khách sau đó đã bị xử phạt hành chính, bao gồm tạm giữ và nộp phạt tiền.

Công an Mật Vân đã gửi lời kêu gọi đến du khách, nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ các quy định về bảo tồn di sản, ứng xử văn minh khi tham quan và tuyệt đối không phá hoại các công trình lịch sử.

"Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ di sản văn hóa, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống Trung Hoa", thông báo của cơ quan này nêu rõ, nhắc nhở du khách về trách nhiệm bảo tồn kỳ quan thế giới này.

Dòng người chen chân tại Vạn Lý Trường Thành đoạn Bát Đạt Lĩnh trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Quốc khánh. Ảnh: China News.

Vạn Lý Trường Thành là công trình nổi tiếng của Trung Quốc, liên tục được xây dựng từ thời Xuân Thu (bắt đầu từ năm 770 TCN) cho đến thời nhà Minh (1368-1664), với mục đích bảo vệ quốc gia khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ.

Gần Bắc Kinh có 3 địa điểm để tới thăm Vạn Lý Trường Thành là Bát Đạt Lĩnh (Badaling), Mộ Điền Cốc (Mutianyua) và Tư Mã Đài (Simatai).

Tư Mã Đài có chiều dài gần 6 km, bắt đầu từ Tháp Vọng Kinh ở phía Đông, một trong những tháp canh nằm trên đỉnh núi cheo leo mà ngày xưa người dân Trung Hoa đã phải rất khó khăn mới dựng nên và kết thúc tại Hậu Xuyên Khẩu ở phía Tây.

Trung Quốc bước vào "Tuần lễ Vàng" của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 1-8/10. Các điểm đến du lịch trên khắp quốc gia này đón lượng khách tăng vọt.

Đan Châu

